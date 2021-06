Adelina Valente Costa, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Valente e Luíza Mion Valente. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Santa Felicidade, saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

Adilson Moreira, 39 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Guilherme Rogério Moreira e Soni Terezinha Linhar. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Altevir de Souza Gama, 78 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Roldao da Silva Gama e Ana de Souza Gama. Sepultamento ontem.

Amantino Bueno, 88 anos. Filiação: Amélia Bueno. Sepultamento ontem.

Amélia Borges de Oliveira Souza, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Borges de Oliveira e Maria Borges Pereira. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial São Marcos, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 3 – Capela Municipal do São Francisco de Paula.

Américo Faustino Nardes, 88 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Faustino João Nardes e Matilde Pinto Nardes. Sepultamento ontem.

Amilton de Jesus Monteiro, 63 anos. Profissão: motorista. Filiação: Clementino Carvalho Monteiro e Idalina de Lima Pimentel. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

André Luiz Ricciardi, 47 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Celso Luiz Ricciardi e Elza Brugnolo Ricciardi. Sepultamento ontem.

Anitta Scheer Krukovski, 91 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: José Scheer Filho e Adelaide Scheer. Sepultamento ontem.

Antônio Lourenço de Toledo, 82 anos. Profissão: economista. Filiação: Sebastião Lourenço de Toledo e Eliza Martins Pereira. Sepultamento hoje, Crematório Jardim da Saudade (Pinhais(PR)), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 Municipal São Francisco de Paula.

Antônio Manto Vanello, 82 anos. Profissão: encanador(a). Filiação: Antônio Manto Vanello e Maria Joana de Matos. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Colônia Orleans.

Antônio dos Santos, 75 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: João Moreira e Zulmira da Coceicao. Sepultamento ontem.

Bonifácio Gomes Fernandes, 69 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Geralda Gomes Fernandes. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Boqueirão.

Bronislava Popinhaki Almeida, 95 anos. Profissão: baby sitter. Filiação: Greorio Popinhaki e Emília Popinhaki. Sepultamento ontem.

Christianne Ribas Luersen, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: Arno Emílio Luersen e Maria Luíza Ribas Luersen. Sepultamento ontem.

Claudinei Pachko, 40 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: José Pachko e Irene Teixeira Pachko. Sepultamento ontem.

Cláudio Adriano Masioszke, 48 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Mário Miguel Masioszke e Ivete Antônia Masioszke. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 1 do CemitérioMu do Santa Cândida.

Davide Fuzeti, 79 anos. Profissão: orçamentista. Filiação: Domingos Fuzeti e Joana Piloni. Sepultamento ontem.

Dejanira Alves dos Santos, 80 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Euclides Alves dos Santos e Gertrudes Correa dos Santos. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Bom Jesus dos Passos.

Douglas Roberto da Silva, 41 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: Ruy Carlos da Silva e Marlene das Gracas Kutacho. Sepultamento ontem.

Eliezer de Paulo Adam, 59 anos. Profissão: assessor(a). Filiação: Johan Erich Gottfrid Adam e Hilda Adam. Sepultamento ontem.

Erondina do Carmo Ramos dos Santos, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lindolfo dos Santos e Adelaide Ramos dos Santos. Sepultamento ontem.

Eulina Batistão Zanforlin, 62 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Guio Batistão e Arlinda Antônia dos Santos. Sepultamento ontem.

Fabrício Rogoski, 44 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Durvalino Rogoski e Marlene Rogoski. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Santa Felicidade, saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

Feliciano de Lana Chaves Filhos, 69 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Feliciano de Lana Chaves e Conceição das Dores Lana Chaves. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Água Verde.

Fernanda Cristina da Silva, 35 anos. Profissão: assistente administrativo. Filiação: Catarina da Silva. Sepultamento ontem.

Gil Fernando Galetto, 65 anos. Profissão: médico(a). Filiação: Clodoaldo Galetto e Rachel Galetto. Sepultamento ontem.

Guilherme de Oliveira Bairo, 26 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Cezao Jovani Bairo e Clair de Oliveira Bairo. Sepultamento ontem.

Hélio Roberto Mancos da Silva, 41 anos. Profissão: funileiro(a). Filiação: Luiz Mancos da Silva e Lory Kuroski da Silva. Sepultamento ontem.

Irena Sokolowski, 95 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Vitor Stec e Helena Stec. Sepultamento ontem.

Irene Maneira, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Ribeiro dos Santos e Florinda dos Santos. Sepultamento ontem.

Jacqueline Marques Menoncin, 56 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Jurandir Marques e Cirema Marques. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Unilutus.

Jairo Fernando Costa, 49 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Dionísio Costa e Cecília Rosa Costa. Sepultamento ontem.

Jandira Martins de Ramos, 83 anos. Filiação: Rufino Martins e Ana Miranda. Sepultamento ontem.

Jandira de Oliveira Silva, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Júlia Maria de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Campo Magro -PR, saindo da Capela do Municipal de Campo Magro.

Jéssica Januario Pereira, 27 anos. Profissão: monitor(a). Filiação: Solange Januario Pereira. Sepultamento ontem.

Joana Pereira Rocha, 64 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Antônio Messias Pereira e Maria Martins Garcia. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

João Batista Estevam de Souza, 68 anos. Profissão: soldador. Filiação: Sebastião Dias de Souza e Izaura Estevam de Souza. Sepultamento ontem.

João Bosco Ferreira Lima, 82 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Heitor Ferreira Lima e Maria Ribeiro Ferreira Lima. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

João Martins de Oliveira, 73 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Maria Martins de Oliveira. Sepultamento ontem.

Jocélia Kuchnir da Silva, 43 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Raimundo da Silva e Iria Kuchnir. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela da Paz.

José Alves Fernandes, 82 anos. Profissão: servente. Filiação: João Alves Fernandes e Eutália Duarte Fernandes. Sepultamento ontem.

José Divino Arpe, 76 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Sabino Arpe e Gasparina Desplanches Arpe. Sepultamento ontem.

José Leoclides Galvão, 61 anos. Profissão: motorista. Filiação: Maria Joana Galvão. Sepultamento ontem.

José Rubens Guerreiro Carneiro, 76 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Antônio Alves Carneiro e Leonilda Guerreiro Carneiro. Sepultamento ontem.

José Vieira de Lima, 64 anos. Profissão: mecânico industrial. Filiação: Jonas Fernandes de Lima e Idonencia do Espírito Santos de Lima. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Jurandir Prestes da Silva, 47 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Francisco Prestes da Silva e Rosa Oliveira da Silva. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela de Ponta Grossa.

Lauro dos Santos do Nascimento, 56 anos. Profissão: assistente administrativo. Filiação: Lauro do Nascimento e Leonilde dos Santos. Sepultamento ontem.

Leila Aparecida Silva, 62 anos. Profissão: telefonista. Filiação: Antônio de Pádua Silva e Marlene Teodoro Silva. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Lucimar de Morais Martins, 61 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Antônio Gonçalves de Morais e Jacy Fernandes de Morais. Sepultamento ontem.

Luiz Carlos Lessa, 72 anos. Profissão: motorista. Filiação: Sebastião de Castro Lessa e Maria José Brandão Lessa. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Luiz Carlos de Alcântara Marinho, 71 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio Zoel de Alcântara Marinho e Nair Wastener Marinho. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Mortuária da Luz.

Luiz Sanchez Munhoz, 92 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Cândido Munhoz Valero e Rosaria Sanchez Castilho. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade I.

Malvina de Souza Lima, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alcino de Souza e Malvina de Souza. Sepultamento ontem.

Manoel Machado Neto, 60 anos. Filiação: Uzias Machado e Antônia de Freitas. Sepultamento hoje, Cemitério Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela Memorial da Vida – São José dos Pinhais.

Marcel Rodrigues Mattar, 44 anos. Profissão: médico(a) veterinário. Filiação: José Rodrigues e Zenilda Rodrigues Mattar. Sepultamento ontem.

Marcos Dener de Souza, 46 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Luiz Antônio de Souza e Zuleide Lopes de Souza. Sepultamento ontem.

Maria Almeida Pedroso, 66 anos. Filiação: Eurides Antunes Pedroso e Irondina Almeida Pedroso. Sepultamento ontem.

Maria Cleide Zanlourensi, 54 anos. Profissão: gerente financeiro. Filiação: Orelio Zanlourensi e Maria Coltro Zanlourensi. Sepultamento hoje, Outros.

Maria Pereira dos Santos, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Pereira e Alzira Haid. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 do Municipal Santa Cândida.

Maria de Jesus Caldeira Scherner Chiarello, 69 anos. Profissão: geógrafo(a). Filiação: Leopoldo Scherner e Leci Caldeira Scherner. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São José (São José dos PinhaisPR), saindo da Capela Berti – São José dos Pinhais.

Maria de Lourdes Bento Consulin, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Domingues Bento e Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Marina de Almeida Ferreira, 80 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Alcibiades Ferreira e Fani de Almeida Ferreira. Sepultamento ontem.

Mário José da Cunha, 27 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Marli Aparecida da Cunha. Sepultamento hoje, Outros.

Marli Crivelaro da Silva, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Verginio Crivelaro e Maria Ferrari Crivelaro. Sepultamento ontem.

Maurício Anacleto da Silva, 59 anos. Profissão: motorista. Filiação: Belmiro Anacleto da Silva e Conceição Elisa Maria da Silva. Sepultamento ontem.

Michele Cardoso de Ramos, 33 anos. Profissão: do lar. Filiação: Valdemar Rodrigues Cardoso e Maria Rita Grilo Cardoso. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de Andaiatuba Sp.

Miyoko Saito, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Isamu Oshima e Okie Oshima. Sepultamento ontem.

Nivaldete Valentim de Carvalho, 58 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Adolfo Valentim de Carvalho e Francisca Cardoso de Carvalho. Sepultamento ontem.

Oldilar Romano Zanellato, 77 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Izaias Zanellato e Eleonora Nascimento Zanellato. Sepultamento ontem.

Ondina Maurício Boeng, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Maurício e Luíza Tavares Maurício. Sepultamento ontem.

Otávio Pinto Rodrigues, 89 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Franquilin Antônio Rodrigues e Antônia Pinto Rodrigues. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Nossa Senhora do Rosário (Colombo), saindo da Capela do Cemitério Paroquial N. Senhora. Rosário – Colombo.

Paulo Silvestre Machado, 61 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Silvestre Machado e Maria dos Santos Machado. Sepultamento sexta-feira, 10 de setembro de 2021 às 13hh, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Quirino dos Santos, 89 anos. Profissão: musico. Filiação: Malvina Rosa dos Santos. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Rafael Luiz Freitas de Azevedo, 37 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Coelho de Azevedo e Solange Freitas de Azevedo. Sepultamento ontem.

Raimunda Dias Carvalho, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Bandeira Carvalho e Hosana Dias Carvalho. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Rosalina Alves Alano, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lau Alves e Nelsina Alves. Sepultamento ontem.

Samuel Leal Araújo, 42 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antenor Araújo e Tereza Leal Araújo. Sepultamento ontem.

Saulo Pedroso, 65 anos. Profissão: lavrador. Filiação: José Vitório Pedroso e Terezinha Rodrigues Pedroso. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Sebastião Rocha, 55 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Generoso Rocha e Delfina Chemin. Sepultamento ontem.

Silas Manoel de Brito, 57 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Francisco Manoel de Brito e Tereza Brito. Sepultamento ontem.

Sílvia Alves de Andrade, 43 anos. Profissão: do lar. Filiação: Eva Alves de Andrade. Sepultamento ontem.

Tainete Androandi, 36 anos. Profissão: do lar. Filiação: Adroaldo Ângelo Androandi e Oliva Marchioro Androandi. Sepultamento ontem.

Thaisa Barros Ferreira, 25 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Rogério Ferreira e Rosângela de Souza Barros. Sepultamento hoje, Outros.

Tizuko Hisamatsu Meller, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Tsunenori Hisamatsu e Suzuko Hisamatsu. Sepultamento ontem.

Valdomiro Amaro do Prado, 74 anos. Filiação: Raimundo Amaro Doprado e Ida Renaur do Prado. Sepultamento ontem.

Valter Pereira Francisco, 81 anos. Profissão: técnico contabilidade. Filiação: Manoel Francisco e Hilda Pereira Francisco. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 2 do Municipal São Francisco de Paula.

Vantuir Pereira Lima, 57 anos. Profissão: estofador. Filiação: José Pereira Lima e Elzanir Maria Lima. Sepultamento ontem.

Vilmar João Armanini, 85 anos. Profissão: motorista. Filiação: Vilmar João Armanini e Amália Armanini. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 do Boqueirão.

Vinícius Gabardo, 59 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Jacy Gabardo e Naylor Terezinha Zancan Gabardo. Sepultamento ontem.

Waldir Armando Karam, 92 anos. Filiação: Armando Ayres Karam e Maria do Belém Karam. Sepultamento ontem.

Zoraide Estefano da Silva, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Estefano da Silva e Leonilda Eleutéria dos Santos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.