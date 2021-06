Adelir Francisco Cristofoli, 64 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Francisco Cristofoli e Irma Cristofoli. Sepultamento ontem.

Ademir Dias Batista, 66 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio Dias Batista e Alcina Batista Marques. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Fazenda Rio Grande-PR, saindo da Capela Municipal da Fazenda Rio Grande PR.

Ademir Ribas, 64 anos. Filiação: José Ribas e Judite Maximiano Marques. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São João Batista (São José dos Pinhais), saindo da Capela Mortuária S.j.p.

Aderbal Rodrigues dos Santos, 35 anos. Profissão: servente. Filiação: Cleide Rodrigues dos Santos. Sepultamento ontem.

Adilson de Alencar Borges, 61 anos. Profissão: agente penitenciário. Filiação: José de Alencar Borges e Izabel Dias Machado Borges. Sepultamento ontem.

Agnaldo Rodrigues, 51 anos. Profissão: frentista. Filiação: José Rodrigues e Terezinha Marques de Jesus Rodrigues. Sepultamento ontem.

Agnaldo Salles, 45 anos. Profissão: motorista. Filiação: Cícero Salles e Maria das Gracas Salles. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Aleixo Javorski, 82 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Wadislau Javorski e Josefina Javorski. Sepultamento ontem.

Alvira Pazini, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ricieri Pazini e Grizelda Bortolomei Pazini. Sepultamento ontem.

Anderson Alberto Ribeiro Júnior, 26 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Anderson Alberto Ribeiro e Elaine Santos de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial de Umbará, saindo da Capela Paroquial Umbará.

Andreia Aparecida Boita, 38 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: João Batista Boita e Nelsi Boita. Sepultamento ontem.

Antônio Barboza de Paula, 62 anos. Filiação: José Barboza de Paula e Maria de Paula. Sepultamento ontem.

Antônio do Carmo Lima, 58 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Benedicto do Carmo Lima e Antônia de Oliveira Lima. Sepultamento ontem.

Aroldo de Jesus Padilha, 68 anos. Filiação: Sebastião Padilha e Placidina Nepomuceno Cardoso. Sepultamento ontem.

Carlos Alberto Porcides, 58 anos. Profissão: engenheiro(a) civil. Filiação: Adalberto Porcides e Aydil Zilli Porcides. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Carlos Alberto Vaz, 54 anos. Profissão: motorista. Filiação: Benedito Francisco Vaz e Selma de Lourdes Vaz. Sepultamento ontem.

Carlos Roberto Leite, 51 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Edenielson Gonçalves Leite e Emília Bacagine Leite. Sepultamento ontem.

Célia Regina dos Santos, 53 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Sebastião Pereira dos Santos e Ernestina Maria dos Santos. Sepultamento ontem.

Celso Bento Carneiro, 61 anos. Profissão: policial civil. Filiação: José Carneiro e Vergilina Antunes Pinto Carneiro. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Claudiane Fronza Dias Ribeiro, 48 anos. Profissão: assistente comercial. Filiação: Milton Fronza e Creunice Fronza. Sepultamento hoje, Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Cláudio Aposto Maia, 40 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Paulo Maia e Maria Martins Machado Maia. Sepultamento ontem.

Cláudio Camargo Nielsen, 59 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Clodoaldo Nielsen e Leda Camargo Nielsen. Sepultamento ontem.

Cláudio Ebres dos Santos, 55 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Olívio Ebres dos Santos e Olinda Lúcia dos Santos. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela de Mariental – Lapa.

Cleunice de Fátima Liller, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nerci Liller e Izulina de Apula Liller. Sepultamento ontem.

Cristiane Rodrigues de Lima Bispo, 37 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Gilmar Leocádio Rodrigues de Lima e Ana Rosa da Luz. Sepultamento ontem.

Dalva Almeida, 57 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Veraldino Moraes Almeida e Aparecida Reches Almeida. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade I, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade I.

Daniel Cavali, 46 anos. Filiação: Adalmo José Cavali. Sepultamento ontem.

Darci Vieira da Rocha, 59 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Orlando Vieira da Rocha e Maria Luíza Rocha. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Dario Pacheco Neto, 64 anos. Profissão: técnico. Filiação: Ivo Pacheco Pohl e Alda Pacheco Pohl. Sepultamento ontem.

Dircelia Rodrigues de Oliveira, 56 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Sizenando Rodrigues de Oliveira e Izaltina Fernandes de Oliveira. Sepultamento ontem.

Edson Baptista de Oliveira, 55 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Artevir Baptista de Oliveira e Maria Chicanoski de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial de Umbará, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 – Cemitério Municipal do Boqueirão.

Edson Luiz Rigoni, 59 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Albino Rigoni e Therezinha Castellar Rigoni. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Elenice Barbosa Bueno Rodrigues, 48 anos. Filiação: Gonçalves de Souza Bueno e Benedita Barbosa Bueno. Sepultamento ontem.

Elton Suilk Miyamoto Schuindt, 42 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Suilque Elio Schuindt e Nilza Kazue Miyamoto Schuindt. Sepultamento ontem.

Emerson Pereira Santos, 59 anos. Profissão: técnico refrigeração. Filiação: Hélio Pereira Santos e Ilva Maria Pereira Santos. Sepultamento ontem.

Enilda Kurowski, 86 anos. Profissão: assistente diretoria. Filiação: Paulo Gural e Elly Gural. Sepultamento hoje, Outros, saindo de local a ser designado.

Esmeralda Cristina de Paula Ferreira, 44 anos. Profissão: do lar. Filiação: Plinio Odnei de Paula e Maria Antônia de Paula. Sepultamento ontem.

Ezio de Souza e Silva Sobrinho, 34 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Enio de Souza e Silva e Rosi Alves Machado. Sepultamento ontem.

Fábio Ferreira de Paula, 22 anos. Profissão: motoboy. Filiação: Maria de Lurdes Volete. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela do Cemitério Conceição dos Tulios.

Felipe Belitzki, 64 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Alles Belitzki e Estefania Belitzki. Sepultamento ontem.

Franco Roberto da Silva Reis, 43 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Mrco Antônio da Silva Reis e Maria Aparecida da Silva Reis. Sepultamento ontem.

Gabriel Alves Machado, 17 anos. Filiação: Ronaldo Alves Machado e Liliane do Rocio Ferreira Patrica Machado. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais), saindo da Capela Pedro Fuss.

Gildo Caetano Lopes, 47 anos. Profissão: encarregado(a). Filiação: José Caetano Lopes e Nair Cardoso Lopes. Sepultamento ontem.

Gizelia Cristina da Silva, 43 anos. Profissão: operador(a) caixa. Filiação: José Bernardo da Silva e Rosa Castro da Silva. Sepultamento ontem.

Guilherme de Miranda Almeida, 31 anos. Profissão: comerciante. Filiação: William Bueno de Almeida e Luciana de Miranda de Almeida. Sepultamento ontem.

Idazima Nogueira Borges, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Tibúrcio Nogueira de Paula Freitas e Etelvina de Paula Freitas. Sepultamento ontem.

Idinei Prestes dos Santos, 36 anos. Profissão: assistente administrativo. Filiação: José Prestes dos Santos e Adalia Castro dos Santos. Sepultamento ontem.

Iracema Marcon Longo, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antnonio Marcon e Inêz Marcon. Sepultamento ontem.

Iraci Requea Perez, 76 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Agenor Requea e Antônia Turmas Requea. Sepultamento hoje, Outros.

Iveti de Lursi Borges dos Santos, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Leopoldino Souza dos Santos e Ilza Borges dos Santos. Sepultamento ontem.

Ivo Kroll, 74 anos. Profissão: estofador. Filiação: Ignácio Kroll e Elsa Kroll. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Municipal Água Verde.

Jair Rodrigues, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Rodrigues e Antônia Fonseca da Rocha. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Jair Rosa de Souza, 57 anos. Filiação: Vivaldo Rosa de Souza e Maria Aparecida Camargo. Sepultamento ontem.

Jefferson da Silva de Moraes, 26 anos. Profissão: lavador(a) carros. Filiação: Aparecido Rosário de Moraes e Rosângela da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais), saindo da Capela do Jardim Paranaense.

Jéssica Vitória Cristina Dias dos Santos, 1 mes(es). Filiação: Elton dos Santos e Jéssica Dias Pinto. Sepultamento hoje, Outros.

João Ariel Vaz Gonçalves, 51 anos. Profissão: representante. Filiação: João Maria Gonçalves e Lebani Terezinha Vaz Gonçalves. Sepultamento ontem.

João Bruno Maciel de Souza, 21 anos. Profissão: frentista. Filiação: Waldir Lopes de Souza e Marli Maciel. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal Ventania.

João Carlos Mendes, 56 anos. Profissão: segurança. Filiação: João Cândido Mendes e Zaira do Prado. Sepultamento ontem.

João Maria Forte, 65 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Joaquim Forte e Campolina dos Santos. Sepultamento ontem.

João Marques, 71 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Percilia Maria de Jesus. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais), saindo de Berti São José dos Pinhais (PR).

Joaquim Vernick, 95 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Otávio Vernick e Maria da Luz Vernick. Sepultamento ontem.

Jorge Washimi, 50 anos. Profissão: gestor(a). Filiação: Francisco Washimi e Setico Washimi. Sepultamento ontem.

José Felício de Jesus, 65 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Geraldo Felício de Jesus e Maria José Domingos de Jesus. Sepultamento ontem.

José Ribas, 60 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: José Hamilton Ribas e Josefina Siedeliski Ribas. Sepultamento ontem.

José de Oliveira Monteiro, 82 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: José Monteiro Monteiro e Noêmia de Oliveira Monteiro. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Julys André Lemke, 28 anos. Profissão: assessor(a). Filiação: Valdomiro Lemke e Jadera Geovany da Silva Lemke. Sepultamento hoje, Outros.

Kleber Canestraro, 38 anos. Profissão: controlador(a). Filiação: José Vitor Canestraro e Dyrce Rodrigues Canestraro. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Turquesa.

Larri Carlos Marchioro, 60 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Idalino Marchioro e Daniela Marchioro. Sepultamento hoje, Outros, saindo de local a ser designado.

Lauro Sokulski, 67 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Pedro Baldeski e Ana Sokulski. Sepultamento hoje, Cemitério Santo Ângelo (Campo Largo), saindo da Capela Municipal de Campo Largo PR.

Leão Mocellin, 67 anos. Profissão: médico(a). Filiação: Luiz Fernando Mocellin e Norma Mocellin. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Leda Melim Neves dos Santos, 87 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Joaquim Melim Filho e Severina Santa Ana Melim. Sepultamento ontem.

Leni Leite Cordeiro, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nestor Teixeira Leite e Tereza Taborda Leite. Sepultamento ontem.

Lourival do Espírito Santo, 53 anos. Profissão: cartazista. Filiação: Vivaldino Vieira do Espírito Santo e Maria Doraci do Espírito Santos. Sepultamento ontem.

Lucas Matheus Figueiredo Dias, 24 anos. Filiação: Marcelo Cabral Dias e Verônica Dias Figueiredo. Sepultamento ontem.

Lucimar Aparecida de Oliveira, 53 anos. Profissão: protetico(a). Filiação: Donerio Celestino de Oliveira e Isvaldete Matias de Oliveira. Sepultamento ontem.

Luís Rogério Vasconcelos Portugal, 50 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Gilberto Portugal e Aguida Tereza Vasconcelos Portugal. Sepultamento ontem.

Luiz Artur de Moura, 61 anos. Profissão: motorista. Filiação: Manoel Antônio de Moura e Oliva Walendorff de Moura. Sepultamento ontem.

Luzia Aparício Bonifácio, 56 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Aparecio Caetano e Aparecida Antunes Caetano. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Municipal do Boqueirão.

Madalena dos Santos, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Eugênio Rodrigues dos Santos e Maria Juvlina de Souza. Sepultamento ontem.

Marcos José da Luz, 50 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Derosangela de Oliveira e Terezinha Barbosa da Luz. Sepultamento ontem.

Maria Eufrasio Silva Souza, 95 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Eufrasio Felisberto da Silva e Maria Antônia de Souza. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de Creciuma / (SC).

Maria Pedrina Tangleica Leão, 72 anos. Profissão: médico(a). Filiação: Vicente Tangleica e Delice Brunhari Tangleica. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Mortuária Jacarezinho.

Maria Rosa de Franca, 77 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Etelvina Ribeiro de Lima. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Água Verde.

Maria da Luz Kovalski, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Gilberto Nogueira e Cecília Nogueira. Sepultamento ontem.

Mário Collaco Mattoso, 82 anos. Filiação: Antônio Mattoso de Chaves e Alice Collaco. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde.

Mário Zientara, 62 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Wladislau Zientara e Estefania Popadiuk Zientara. Sepultamento ontem.

Marlene do Carmos Werka Salomon, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Narciso Werka e Carmita Cescatto Werka. Sepultamento ontem.

Miguel Arcanjo Tenório, 76 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Jocelin Gonçalves Tenório e Maria Rosa dos Santos. Sepultamento ontem.

Nair Bueno Polidoro Xavier, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Dionísio Bueno Polidoro e Etelvina Alves Polidoro. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Municipal do Água Verde.

Neusa Maria Campos, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Júlio Bicudo da Silva e Anna Bicudo da Silva. Sepultamento ontem.

Nubia Caroline Cardoso da Silva de Melo, 29 anos. Profissão: recepcionista. Filiação: André Guisardi Rosa e Márcia Regina Cardoso. Sepultamento ontem.

Ogival Francisco da Silva, 85 anos. Profissão: padeiro(a). Filiação: Maria José da Silva. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais), saindo da Capela do Cemitério Pedro Fuss.

Olivia Galvão, 81 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Antônio Galvão Sobrinho e Luíza Schrlo Galvão. Sepultamento hoje, Crematório Jardim da Saudade (Pinhais(PR)), saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade II.

Ondina Stori Ribas, 77 anos. Profissão: diarista. Filiação: Florindo Stori e Izabel Barbosa Stori. Sepultamento ontem.

Orlando Gregório Bento, 64 anos. Profissão: impermeabilizador(a). Filiação: Sebastião Bento Sobrinho e Rosa Pereira Bento. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

Paulo Roberto de Morais, 38 anos. Filiação: Valdemar Borges de Morais e Tânia Maria Panagazzi de Morais. Sepultamento hoje, Outros.

Paulo Sérgio da Cunha, 51 anos. Profissão: segurança. Filiação: Lair Pereira da Cunha e Idalina de Souza Cunha. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Central de Araucária -PR.

Pedrina Pedro da Silva, 62 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Durvalino Pedro e Angelina Peliseu. Sepultamento ontem.

Pedro Alves, 91 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Maria Francisca Alves. Sepultamento ontem.

Pedro Bill do Amarante, 84 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Jorge Ferreira do Amarante e Maria Bill do Amarante. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Mato Preto – Lapa.

Pedro Ubaldino Benato, 78 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Jacob Florêncio Benato e Joana Frazao Benato. Sepultamento ontem.

Reginaldo de Melo Cordeiro, 37 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Joaquim de Melo Cordeiro e Araci Jesus da Paixão Cordeiro. Sepultamento ontem.

Reinaldo Antunes, 44 anos. Filiação: Mário Portela Antunes e Consuelo de Fátima Antunes. Sepultamento ontem.

Rita de Cacia Froguer, 69 anos. Filiação: Mário Semokoviski e Izes Semokoviski. Sepultamento ontem.

Rita de Cássia Ângela da Silva Pinheiro, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Ângelo da Silva e Ursulina Rodrigues da Silva. Sepultamento ontem.

Romilda Bueno Jardim de Morais, 51 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Fernandes Jardim e Pedrinha Domingos Bueno Jardim. Sepultamento ontem.

Sadi Borges Rodrigues de Lara, 60 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Maria Rodrigues de Lara e Jovenira Borges Rodrigues de Lara. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Sebastião Florêncio, 88 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Hipolito Florêncio e Benta Constante. Sepultamento ontem.

Sérgio Francisco Poyer, 57 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Ciro Poyer e Maria Sperotto Poyer. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Metropolitano (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Paroquial Umbará.

Sérgio Luiz Machado da Cruz, 53 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Isaltino Machado da Cruz e Rosilde Aparecida da Cruz. Sepultamento ontem.

Silvana Aparecida Barbosa Bueno Weigert, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Abílio Avila Bueno e Lourds Barbosa Bueno. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Sofia Novak Cardoso, 70 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Ladislau Novak e Regina Novak. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Solange Maas Tillmann, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ivo Maas e Cacilda Maas. Sepultamento ontem.

Solange Maria Kulevicz, 55 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Aleixo Culevicz e Antônia Soecki Kulevicz. Sepultamento ontem.

Teresa da Silva, 83 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: José Walczak e Vitalina Walczak. Sepultamento ontem.

Terezinha Valente da Costa Santos, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Accacio Valente da Costa e Vergília Saturnina da Costa. Sepultamento ontem.

Thiago de Torres Bilek, 36 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Mário Celso Bilek e Antônia Aparecida de Torres. Sepultamento ontem.

Vilma dos Santos, 49 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Sebastião Gonçalves dos Santos e Vera Lúcia dos Santos. Sepultamento hoje, Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré), saindo da Capela Vaticano Almirante Tamandaré.

Werther Luiz Liconti, 64 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Salvador Liconti e Ophelia Liconti. Sepultamento ontem.

Zilda Keiko Hojo Furuya, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Eio Hojo e Margarida Hojo. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.