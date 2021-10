Ademilson Moreira dos Santos, 33 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Ademir Moreira dos Santos e Tereza Clara do Prado. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Ângela Sofia Mide, 12 anos. Profissão: estudante. Filiação: Ângelo Muniz Mide e Edimara Novakoski Rafagnin. Sepultamento ontem.

Antônio Cezar Félix Leite, 49 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: João Félix Leite e Almira Alves Leite. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Santa Cândida.

Antônio Martyr Pereira, 92 anos. Profissão: comerciante. Filiação: João Ignez Pereira e Rosa Lima de Araújo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade I.

Cícero do Amaral Cattani, 81 anos. Profissão: jornalista. Filiação: Vitório do Amaral Cattani e Ercy do Amaral Cattani. Sepultamento ontem.

Cila Mascarenhas Bressan, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Inácio Mascarenhas e Petronila Mascarenhas. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Cirineu Zalmir Ramos Mayer, 70 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Godofredo Mayer e Diair Ramos Mayer. Sepultamento ontem.

Cristiane Sepkca Moreira, 49 anos. Profissão: diarista. Filiação: Augusto da Rosa Moreira e Tereza Sepkca Moreira. Sepultamento hoje, Outros.

Darci de Almeida Taborda, 63 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Saturnino Taborda e Ernestina de Almeida Taborda. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Umbará, saindo da Capela Paroquial Umbará.

Elias Martins de Araújo, 50 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Benedito Martins de Araújo e Joselita Maria de Almeida. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Elmer Avendano Galindo, 55 anos. Profissão: engenheiro(a) civil. Filiação: Lucas Avendano Enciso e Rosário Galindo Pedraza. Sepultamento ontem.

Gastão Ricardo Kruger de Siqueira, 68 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Antônio Jorge Kruger de Siqueira e Elfrida Taborda Siqueira. Sepultamento hoje, Outros, saindo de Memorial Luto Curitiba – Sala Manaca.

Gilberto de Oliveira, 35 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Nilton José de Oliveira e Alaide Moraes de Oliveira. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela do Cemitériode Campo Belo do Sul (SC).

Hideaki Yoshioka, 78 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Hanno Yoshioka e Yoshiko Yoshioka. Sepultamento ontem.

Irmgard Olga Muller, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Otto Muller e Ema Olinda Muller. Sepultamento ontem.

Ivo Teixeira, 69 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Miguel Teixeira e Maria Juarez Teixeira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade I.

João Gonchoroski, 70 anos. Profissão: motorista. Filiação: Constante Gonchoroski e Teofila Gonchoroski. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

João Maria de Jesus Andrade, 79 anos. Profissão: torneiro mecânico. Filiação: Octávio Pereira de Andrade e Enedina Ferreira de Andrade. Sepultamento ontem.

Johnny Gleyse de Sousa Moreira, 28 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Moreira Neto e Francisca de Sousa Moreira. Sepultamento sexta-feira, 12 de novembro de 2021, Outros, saindo da Capela São Miguel Arcanjo Jaguaribe Ceara.

Jorge Amazonas Prado, 76 anos. Profissão: motorista. Filiação: Lirio Prado e Noêmia Ribeiro Prado. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

José Carlos Gomes, 50 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Divino Gomes e Vera Alice Gomes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

José Geraldo de Andrade, 62 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Benedito de Andrade e Adelma Vieira de Paiva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

José Mutsuo Doi, 71 anos. Profissão: engenheiro(a) agrônomo. Filiação: Sekui Doi e Fusako Doi. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela 04 Cemitério Vertical.

José Vantuil Pinto Ribeiro, 80 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Juventino Pinto Ribeiro e Benvinda Pinto Ribeiro. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Memorial da Vida.

Júlia Marcal, 73 anos. Profissão: diarista. Filiação: Emílio Franco dos Santos e Elvira Alves de Oliveira. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo de Igreja Envangelica Jesus Eo Caminho — Vila Verde Cic.

Lady Dilda, 76 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Romão Cichocki e Francisca Cichocki. Sepultamento ontem.

Lilian Alves, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Marciano dos Santos e Dolores Cordeiro dos Santos. Sepultamento ontem.

Lucimeri dos Reis Nascimento, 41 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Romildo José Nascimento e Lúcia Coimbra dos Reis. Sepultamento ontem.

Luizinho Lima, 49 anos. Profissão: servente. Filiação: Otaviano Lima e Iniversina de Lima. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Cemitério Distrito Marecdhal Bormann.

Lycerio Alves de Campos, 86 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Alves de Campos e Bengina Megdala de Campos. Sepultamento ontem.

Manoel Cardoso dos Passos, 59 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Sarafim José dos Passos e Joana Rosa dos Passos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 1 do CemitérioMunicipal do Boqueirão.

Marcelo Gomes Pereira, 39 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João de Oliveira e Dolores Gomes Pereira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão.

Maria Augusta Turkievicz, 99 anos. Profissão: do lar. Filiação: Osvaldo Stangler e Júlia Stangler. Sepultamento ontem.

Maria Janete da Silva, 54 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Antônio Pereira da Silva e Emília da Silva. Sepultamento hoje, (Piraquara) CemitérioMunicipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela São Camilo Piraquara.

Mariana de Lima Juvenal, 35 anos. Profissão: do lar. Filiação: Celso Gonçalves Juvenal e Cleusa Maria de Lima. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo de local a ser designado.

Masako Hirai Higashiyama, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Guki Hirai e Naonobu Hirai. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Água Verde.

Maurílio Borges de Ramos, 78 anos. Profissão: servente. Filiação: Júlio Borges de Ramos e Brasilina Fontora de Ramos. Sepultamento ontem.

Maycon Ferreira Pedroso, 27 anos. Profissão: ajudante. Filiação: Sérgio Ferreira Pedroso e Neusa Mara da Silva Pedroso. Sepultamento ontem.

Nadir Bellinaso Porat, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Bellinaso e Maria Fuganti Bellinaso. Sepultamento ontem.

Neide Cury da Paz, 91 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Jorge Cury e Anathalia Baleche Cury. Sepultamento hoje, (Paranaguá) CemitérioMunicipal Nossa Senhora do Carmo.

Nelson Castro Júnior, 75 anos. Profissão: médico(a). Filiação: Nelson de Castro e Araceli Alvares de Castro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Parque Iguaçu.

Olga Floripes Gonçalves Fernandes Neves, 85 anos. Profissão: doméstica. Filiação: José Gonzales Cabreira e Adelaide Gonçalves. Sepultamento ontem.

Otaviano Ferreira, 83 anos. Profissão: barbeiro. Filiação: José Maria Ferreira e Francisca Bembem. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de Ortigueira.

Rosi Esmeralda Ribeiro Prestes, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: Goncala Ribeiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Rovelt Moreira Rodrigues, 78 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Salvador Rodrigues Alves e Delfina Moreira Alves. Sepultamento ontem.

Rui Martins Viana, 69 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Raimundo Martins Viana e Maria Martins Viana. Sepultamento ontem.

Thereza Vidal Scremin, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Vidal e Julieta Linhares dos Santos Vidal. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Municipal do Água Verde.

Valdecir Aschi, 61 anos. Profissão: borracheiro(a). Filiação: Santo Aschi e Izabel Pompeio Aschi. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal de Pinhais.

Valdir de Mattos, 65 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: José Claudino de Mattos e Eni da Silveira Mattos. Sepultamento ontem.

Vera Lúcia Rosa de Oliveira Alves, 52 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio de Oliveira Santos e Clotilde Rosa de Oliveira. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela do Cemitérioda Cidade de Gaviao /bahia..

Vitor Saldanha, 75 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Daniel Saldanha e Clementina Borges Machado. Sepultamento ontem.