Anerina de Lima, 86 anos. Filiação: Benjamim Antônio de Carvalho e Ana Alves de Lima. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 1 Cemitério Municipal Santa Cândida – Curitiba -PR.

Anna Teixeira de Lima, 92 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Bernabe Massaneiro de Lima e Delfina Teixeira da Cruz. Sepultamento hoje, Cemitério Rio da Varzea em Quitandinha,PR, saindo de Residencia em Quitandinha,PR.

Bruno Alessandro Leonardi, 28 anos. Profissão: serralheiro. Filiação: João Orlando Leonardi e Ivonete da Glória Przybylski. Sepultamento hoje, (Campo Magro) Cem. Municipal de Campo Magro, saindo da Capela Cemitério Municipal de Campo Magro.

Carmen Tararan Sabatke, 100 anos. Filiação: Pedro Toran e Catharina Tararan. Sepultamento ontem.

Cecília Licnveski, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Damazio I Ferreira e Rosa L Ferreira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo de Rua Euclides da Cunha, 950 Vargem Grande PinhaisPR.

Cilvana Bernadete Portela de Oliveira, 59 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Ivaldo Portela de Oliveira e Arany Silveira de Oliveira. Sepultamento ontem.

Cláudio Daniel Lemos, 60 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Manoel Souza Lemos e Venesia Rodrigues de Souza Lemos. Sepultamento ontem.

Davi Hansen da Silva, 21 anos. Profissão: estudante. Filiação: Claudiney da Silva e Gianna Hansen da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Edimara Oliveira de Souza, 38 anos. Filiação: João Oliveira de Souza e Luíza de Morais de Souza. Sepultamento ontem.

Edmylson Licnerski, 66 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Manoel Gomes e Olivia Licnerski Gomes. Sepultamento hoje, (Rio Negro) Cemitério Municipal de Rio Negro(PR), saindo da Capela Cemitério Municipal de Rio Negro.

Eloy Scott, 85 anos. Profissão: técnico administrativo. Filiação: Iraci Thereza dos Santos e Catarina Cozer Scott. Sepultamento ontem.

Emir Rodrigues da Silva, 81 anos. Filiação: Antônio Pereira da Silva e Francisca Rodrigues da Silva. Sepultamento ontem.

Fermino Jacobouski, 81 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Carlos Jacobouski e Júlia Jacobouski. Sepultamento ontem.

Gilda Matilde Bozza, 77 anos. Profissão: economia. Filiação: Carlos Bozza e Benedicta Lopes Bozza. Sepultamento ontem.

Heleodette Greca Pedrosa, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Mário José João Greca e Helena Maria Thiele Greca. Sepultamento ontem.

Hideco Saito Fiorini, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Yosihio Saito e Teikiti Saito. Sepultamento ontem.

Ilda dal Molin Facchin, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vitorino Amantino dal Molin e Angelina Fabris dal Molin. Sepultamento quinta-feira, 15 de setembro de 2022 às 17hh, Cemitério Jardim da Saudade Guaruja CascavelPR, saindo da Capela Municipal de Cascavel PR.

Irineu Pedro Buiar, 73 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: João Buiar e Miguelina Rodytch. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Unilutus.

Jaudir Hoffmann, 83 anos. Profissão: supervisor(a) produção. Filiação: Alzerino Hoffmann e Olisia Dutra. Sepultamento ontem.

João dos Santos Rodrigues, 69 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Leonilda da Conceição. Sepultamento ontem.

Joel Correa de Almeida, 56 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: João Maria de Almeida e Anesia Correa de Almeida. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Jovana Bertolino dos Santos, 67 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Lucidio Bertolino dos Santos e Aparecida Albano dos Santos. Sepultamento ontem.

Juarez Ferreira Gomes, 65 anos. Profissão: garçom. Filiação: Manoel Ferreira Gomes e Yolanda Amâncio Ferreira. Sepultamento ontem.

Luiz Marcelo Lopes Calegari, 46 anos. Profissão: açougueiro. Filiação: João Batista Calegari Filho e Nair da Aparecida Lopes Calegari. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria Darci Neves de Oliveira, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Neves de Oliveira e Davina Ferreira Neves. Sepultamento ontem.

Maria Izabel Luz Faraco, 82 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: Pedro Faraco e Maria da Conceição Luz Faraco. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 Municipal São Francisco de Paula.

Maria Kovalhuk Gurski, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Bazilio Kovalhuk e Ksenia Kovalhuk. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 1 Cemitério Municipal do Boqueirão CuritibaPR.

Maria Lídia Borges Vieira dos Santos, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Altino Borges Vieira e Ana da Rosa Vieira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Luto Dom Bosco – Campo de Santana.

Maria de Lourdes da Silva, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jao Teixeira da Silva e Izaltina Santos da Silva. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Marlus Jessé Torre Pereira, 74 anos. Filiação: Bernardo Eliel Torres Pereira e Alzira Esferelle Torres Pereira. Sepultamento ontem.

Olga Berbetz, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Ilkiw e Maria Ilkiw. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de União da Vitória -PR.

Oswaldo Henrique Gnass, 77 anos. Filiação: Henrique Gnass e Olga Gnass. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 1 Cemitério Municipal do Santa Cândida CuritibaPR.

Otávio Alves de Oliveira, 80 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Antônio Alves de Oliveira e Maria Emília de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Otília Avila de Moura dos Santos, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Ricardo de Moura e Doracy Avila de Moura. Sepultamento ontem.

Paulo Henrique de Oliveira Andrade, 30 anos. Profissão: motoboy. Filiação: Francisco Ribeiro de Andrade e Cleuza de Oliveira. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério São Roque, saindo da Capela Cemitério São Roque (Piraquara).

Paulo Sérgio Tressi, 54 anos. Profissão: motorista. Filiação: Waldemar Tressi e Madalena Tressi. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Jales Sp, saindo da Capela Municipal de Jales Sp.

Sérgio Ubiale, 58 anos. Profissão: garçom. Filiação: Vinicio Ubiale e Ema Pereira. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Sirlene das Gracas Ferraz, 56 anos. Profissão: diarista. Filiação: João Ribeiro Ferraz e Doraci Batista Ferraz. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal, saindo da Capela Municipal.

Valdir dos Santos, 57 anos. Profissão: técnico refrigeração. Filiação: José Cordeiro dos Santos e Maria de Jesus dos Santos. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Capela Metropolitano Cemitério Parque.

Valdoir Ferreira do Egito, 77 anos. Filiação: José Placidino do Egito e Neuza Ferreira do Egito. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curtiba Fazenda Rio Grande PR, saindo de Memorial Luto Curitiba Capela Jacaranda CurtibaPR.

Vera Lúcia Pratto Schereider, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sevaldo Pedro Pratto e Irene Pratto. Sepultamento ontem.

Wesley Pires dos Santos, 24 anos. Profissão: barbeiro. Filiação: Jairo Lourenço dos Santos e Adriana Pires dos Santos. Sepultamento ontem.