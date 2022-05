Adelaide Teresin, 83 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Antônio Cândido Martins e Alcidina Ribeiro da Silva. Sepultamento ontem.

Agenor de Souza Freire Filho, 58 anos. Profissão: taxista. Filiação: Agenor de Souza Freire e Sercy Franca Freire. Sepultamento ontem.

Alexsandro da Silva, 42 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Olandir da Silva e Tereza Pinto da Silva. Sepultamento ontem.

Alveni Costa de Almeida, 70 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Oscar Ferreira Leite e Evete Segobia. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Honório SerpaPR, saindo da Capela Cemitério Municipal de Honório SerpaPR.

Ana Catarina Kul de Oliveira, 20 horas. Filiação: David Robinson Marques de Oliveira e Kethleen Viana Kul. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão.

Anna Rodrigues Alves, 99 anos. Profissão: do lar. Filiação: Paschoal Montini e Olympia Ciasca Montini. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo de Memorial Luto Curitiba.

Aparecida de Oliveira Almeida Pontes da Cunha, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Flozino de Oliveira e Maria Rosa de Oliveira. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Parque das Araucárias, saindo da Capela Municipal Boqueirão – 01 Boqueirão.

Aparecida de Souza Encarnação, 54 anos. Profissão: encarregado(a). Filiação: Osvaldo José Encarnação e Alice de Souza Encarnação. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Bruno Reinaldo Neuls, 65 anos. Profissão: motorista. Filiação: Rui Neuls e Alzira Neuls. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Clotilde Galhardo do Prado, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Galhardo e Alexandrina Maria Galhardo. Sepultamento hoje, Cemitério Saudade Matinhos.

Danilo Sérgio Barbosa de Lima Neto, 1 dias. Filiação: Danilo Sérgio Barbosa de Lima Filho e Ariana Nunes Batista. Sepultamento ontem.

David Ribeiro Machado, 94 anos. Filiação: João Antônio de Souza Machado e Carolina Ribeiro Machado. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Doralice Tancon Mannes, 90 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Vicente Tancon e Elvira Tancon. Sepultamento ontem.

Edevair da Silva Brito, 28 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Edinei Brito e Doraci Silva da Costa. Sepultamento ontem.

Eliezer Barboza, 68 anos. Filiação: Idarvino Barboza e Iolanda Santos Barboza. Sepultamento ontem.

Ermiliano Santa Ana, 84 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Antônio Santa Ana e Romalina Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Ernesto Guilherme Kugler, 71 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Alfredo Kugler e Frida Ianke Kugler. Sepultamento ontem.

Ezequiel Martins Júnior, 27 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Ezequiel Martins e Maria José Ribeiro Ferreira. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Goerino Fedrigo, 85 anos. Profissão: motorista. Filiação: Emílio Fedrigo e Maria Vivan Fedrigo. Sepultamento ontem.

Iris Maria Martendal de Oliveira Santos, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Estozel de Oliveira Barbosa e Angelina Martendal. Sepultamento ontem.

Izabel Cristina Moro Conche, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Surgik Filho e Irene Bianco Surgik. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Jean Paul Cavalheiro, 48 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Antônio Carlos dos Santos Cavalheiro e Edith Carvalhaes Cabral. Sepultamento ontem.

Joana Maria do Carmo Bernardo, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Genesio José de Souza e Sabina Maria do Carmo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo de local a ser designado.

João Marcos Rosa do Nascimento, 26 anos. Filiação: Eliandro Gomes do Nascimento e Viviane Aparecida Silva Rosa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo de Igreja Batista – Bairro Tatuquara.

João Romero, 76 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Francisco Romero e Maria Pariz Romero. Sepultamento ontem.

Joaquim Apolinário Rodrigues, 66 anos. Filiação: Pedro Alves Rodrigues e Josefina de Gouveia Rodrigues. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Quatigua, saindo da Capela Cemitério Municipal de Quatigua.

José Horning, 67 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Henrique Horning e Maria Cristina Horning. Sepultamento ontem.

Josefa dos Santos Marques, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Batista dos Santos e Izabel Guilherme dos Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Leo José Hunika, 80 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: José Hunika e Dita Hunika. Sepultamento ontem.

Luiz Gabriel da Silva Coimbra, 17 anos. Profissão: estagiário(a). Filiação: Carlos Eduardo Assis da Silva e Simone Dasilva Coimbra. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal, saindo da Capela Municipal.

Luzia de Fátima Ferreira, 62 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Alfredo Ferreira e Alfredina de Andrade Ferreira. Sepultamento ontem.

Marcelo de Mello, 46 anos. Profissão: repositor(a). Filiação: Terezinha das Gracas de Mello. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Márcia Maria Cordeiro, 46 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Mário Borba Cordeiro e Vera Lúcia Cordeiro. Sepultamento ontem.

Maria Carolina Taborda Barao, 81 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Miguel Taborda Ribas e Adelaide Schimanski. Sepultamento ontem.

Maria Elza Pellizzer Block, 77 anos. Filiação: Lebero Pellizzer e Emília Bazarin Pellizzer. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Marise Martins, 67 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Ivanir Martins e Rosa Martins. Sepultamento ontem.

Marlene Block Tenório de Vasconcellos, 65 anos. Profissão: psicólogo(a). Filiação: Walter Block e Ingeborg Becker Block. Sepultamento ontem.

Maurício Panelli Ferreira, 62 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Layr Ferreira e Marlene Panelli Ferreira. Sepultamento ontem.

Milton Martins Marques, 61 anos. Filiação: Manoel Marques e Maria Martins Marques. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Boqueirão – 02 Boqueirão.

Mirian Soares Vieira, 32 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Miiguel Vieira e Nilza Soares da Silva. Sepultamento ontem.

Nelson Banas, 82 anos. Profissão: motoboy. Filiação: Miguel Banas e Cecília Bom Banas. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Campo Comprido, saindo da Capela Paroquial do Abranches.

Odete da Silva Lemos, 83 anos. Filiação: Liodato da Silva Lemos e Ana Laura Ribeiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 1 Cemitério Municipal Santa Cândida CuritibaPR.

Rubens Alves Gabriel, 69 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Adofito Alves Gabriel e Maria de Jesus Alves Gabriel. Sepultamento ontem.

Satiko Muranobu, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nobumassa Ogassawara e Chiyoe Ogassawara. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Schirley Gonçalves Fernandes, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lauro de Oliveira e Angelina Lopes de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Sirleide de Oliveira, 44 anos. Profissão: do lar. Filiação: Enoque de Oliveira e Maria Amélia de Oliveira. Sepultamento ontem.

Vadi Favero, 69 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: Florindo Favero e Josefina de Oliveira Favero. Sepultamento ontem.

Venerina Trevisan Gravina, 75 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Emílio Fortunato Trevisan e Ângela Franzin Trevisan. Sepultamento ontem.

Vera Maria Ribas, 61 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Rgerio Nicanor Ribas e Tomásia da Silva Ribas. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Yvonne Cardinale, 87 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Manoel Lopes Valero e Lúcia Mairenna Lopes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

