Um problema eletromecânico no sistema da Sanepar do Bacacheri, em Curitiba, pode causar oscilação na pressão da rede ou a falta de água, neste sábado (11), nos bairros Ahú, Atuba, Bacacheri, Barreirinha, Boa Vista, Cabral, Centro Cívico, Santa Cândida, São Lourenço, Tingui e Juvevê. A normalização está prevista para o período da tarde, por volta das 16 horas.

Segundo a Sanepar, as residências com caixa d’água podem não ser afetadas pelo desabastecimento. Mesmo assim, a empresa pede à população que utilize água de maneira racional, evitando desperdício. Vale lembrar que a falta de chuvas ainda afeta o nível dos reservatórios e, por isso, o rodízio de cortes no fornecimento de água a cada 36 horas continua na região de Curitiba.

LEIA TAMBÉM:

>> Feijão custando entre R$ 7 e R$ 8 o quilo? Poderia estar bem mais barato. Entenda!

>> Tanque de suco de uva da Vinhos Campo Largo transborda. Imagens impressionam

Em caso de dúvidas, o Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para consultar esta e outras informações, também dá para usar o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acessar o site da Sanepar.

Quem ainda não tem caixa d’água e pretende instalar, o recomendado é que o reservatório domiciliar tenha pelo menos 500 litros.

Web Stories