A necessidade do conserto de uma adutora próximo à Ceasa, em Curitiba, pode deixar bairros de Curitiba e de Fazenda Rio Grande sem água ou com redução de pressão quarta-feira (8), feriado da Padroeira de Curitiba. Lembrando que Curitiba ainda tem rodízio além desta falha no abastecimento.

Segundo a Sanepar, em Curitiba os bairros afetados são Campo do Santana, Caximba, CIC, Ganchinho e Tatuquara.

O conserto afeta ainda bairros de Fazenda Rio Grande. São eles: Eucaliptos, Hortência, Iguaçu, Nações, Santarém, Santa Terezinha, Jardim dos Estados, Jardim São Lourenço, Jardim Brilhante e Ipê.

Equipes da Sanepar trabalham no conserto da adutora e a previsão é de que o abastecimento normalize, gradativamente, até o meio-dia.

A Sanepar pede aos clientes que priorizem a água para consumo humano (higiene e alimentação) e façam uso econômico. Decreto Estadual aprovado em 5 de agosto de 2021 também estabelece que, “em situação de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é consumo humano e dessedentação de animais”.

Podem ficar sem água clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

Ficou sem água? Reclame!

A Sanepar pede a colaboração de todos e orienta para que a população utilize a água com racionalidade, evitando desperdícios. O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

