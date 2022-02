Problemas na produção da Estação de Tratamento de Água Iraí, na noite desta segunda-feira, irão afetar o abastecimento de água em bairros de Curitiba, Colombo e Pinhais. Segundo a Sanepar, a previsão é que a normalização ocorra durante a tarde de terça-feira (1º).

Em Curitiba os bairros afetados são: Atuba e Bairro Alto. Além disso, bairros de Pinhais (Alto Atuba 1 e 2, Emiliano Perneta 1, Centro 1 e 2, Palmital 1 e 2, Rural, Estância Pinhais 1 e Weissopolis) e Colombo (Atuba) sofrem com a falha no abastecimento.

A Sanepar informou que clientes que têm caixa-d’água domiciliar podem não ser afetados pelo desabastecimento. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por pelo menos 24 horas. A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros.

Estou sem água! Reclame!

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.

