Uma falha eletromecânica nos equipamentos do Centro de Reservação da Sanepar no Campo Comprido, em Curitiba, na manhã deste domingo (28) afeta dez bairros da capital. Na região metropolitana, um rompimento de rede afeta o abastecimento em São José dos Pinhais e Piraquara.

Em Curitiba, a área que estava em recuperação do rodízio vai demorar mais tempo que o habitual para o retorno do abastecimento. Moradores dos bairros Augusta, Bigorrilho, Campina do Siqueira, Campo Comprido, Santo Inácio, Cidade Industrial, Mossunguê, Riviera, São Braz e Orleans podem ficar sem água. A previsão, segundo a Sanepar, é de que os equipamentos voltem a operar a partir das 14 horas e que o abastecimento volte à normalidade a partir das 18 horas, de maneira gradativa.

Rompimento em rede afeta São José dos Pinhais e Piraquara

Um rompimento em uma das redes de distribuição de água, nas proximidades da Estação de Tratamento de Água Rio Pequeno, afeta o abastecimento em São José dos Pinhais e em Piraquara na manhã deste domingo (28).

A falta d’água afeta os bairros Roseira, Quissisana, Rio Pequeno, Borda do Campo, Costeira, Jurema, Roseira de São Sebastião, Libanópolis, Iná, Colônia Murici e Dom Rodrigo, em São José dos Pinhais. Em Piraquara, morares do bairro Laranjeiras ficam desabastecidos.

Segundo a Sanepar, o conserto da tubulação deve ser concluído até as 15 horas. A previsão é de que o fornecimento de água volte à normalidade a partir 21 horas e será de forma gradativa.

