Uma falha eletromecânica no sistema de abastecimento da Sanepar pode afetar o abastecimento de água em Curitiba nesta segunda-feira (15). Por volta do meio-dia, segundo a empresa, a equipe de manutenção já havia sido acionada para os reparos. A previsão é que a normalização do abastecimento ocorra em torno das 19h30.

Os bairros que podem ser afetados com a falta de água são Ahú, Atuba, Bacacheri, Barrerinha, Boa Vista, Cabral, Centro Cívico, Santa Cândida, São Lourenço, Tingui e Juvevê.

A Sanepar pede que os moradores dessas áreas façam consumo consciente de água. A orientação é evitar desperdícios. Ainda conforme a empresa, quem tem caixa-d’água domiciliar podem não ser afetado pelo problema.

De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a recomendação é para que as residências tenham pelo menos uma caixa-d’água de de 500 litros, para evitar transtornos.

Dúvidas pelo telefone Sanepar

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar.