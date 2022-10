Uma obra da Sanepar nesta quinta-feira (13) pode deixar milhares de moradores de Curitiba sem água. A obra é para melhorias na rede de distribuição, e pode afetar os seguintes bairros: Mossunguê, Água Verde, Cristo Rei, Alto da XV, Jardim Social, Prado Velho e Jardim Botânico. Outra obra nesta semana pode deixar muitos moradores de outros bairros sem água.

Segundo a Sanepar o serviço será feito a partir das 8h de quinta-feira e a previsão de normalização do abastecimento até as 23 horas do mesmo dia.

+Viu essa? Ludmilla passa mal após show em Curitiba e é internada para exames

A Sanepar ressalta que clientes que possuem caixa-d’água domiciliar podem não ser afetados pelo desabastecimento. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por pelo menos 24 horas. A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros.

Faltou água? Reclame!

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.