Problemas eletromecânicos em Curitiba vão deixar milhares de curitibanos sem água nesta quarta-feira (31). Segundo a Sanepar equipes já trabalham no conserto e a normalização do abastecimento deve ocorrer a partir das 16h horas.

Segundo a Sanepar, os bairros afetados são Abranches, Bom Retiro, Mercês, Pilarzinho, São Lourenço, Vista Alegre e Cascatinha. A previsão é que a normalização ocorra em torno das 16 horas.

Tem caixa d´água?

Clientes que possuem caixa-d’água domiciliar podem não ser afetados pelo desabastecimento. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por pelo menos 24 horas. A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros.

Ficou sem água? Reclame!

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, a Sanepar pede que o cliente tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.