Segue nesta terça-feira (15) a obra da Sanepar para melhoria na Estação de Tratamento de Água Passaúna. A intervenção vai afetar o abastecimento em bairros de Araucária, Campo Largo e Curitiba.

Segundo a Sanepar o trabalho será feito das 6h às 17h e a previsão é que o abastecimento volte à normalidade na manhã de quarta-feira (16).

Em Curitiba serão afetados os seguintes bairros: Augusta, Bigorrilho, Campina do Siqueira, Campo Comprido, Santo Inácio, Cidade Industrial, Mossunguê, Riviera, São Braz, Orleans e São Miguel.

Araucária: Barigui, Thomaz Coelho, Capela Velha, Sabiá, Tindiquera, Costeira, Cachoeira, São Miguel, Olaria, Jardim Las Vegas, Arvoredo, Jatobá, Panamérica, Jardim Atenas, Cachoeira, Centro, Iguaçu, Campo Redondo, Palmital, Botiatuva, Boqueirão, Capela Velha, Estação, Fazenda Velha, Laranjeiras, Passaúna, Sabiá, Vila Nova, Dona Victoria e Jardim Plínio.

Campo Largo: Jardim Keli Cristina, Vila Gilcy, Vila Torres 1 e Vila Rebouças.

Só ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel. Segundo a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) todos possuir o reservatório. A Sanepar sugere que cada uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo, em caso de interrupção no fornecimento.

Está sem água? Reclame!

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar.