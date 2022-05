Na próxima terça-feira (31), a Sanepar irá executar obras de melhorias e manutenção que podem afetar o abastecimento de água em Curitiba, Araucária, Almirante Tamandaré, Campo Largo e Campo Magro.

LEIA TAMBÉM:

>> Leilão da PRF tem Honda City, pick up L200 e até caminhão! Veja alguns achados!

>> Com mais de 11,5 mil casos ativos, Curitiba abre dez unidades exclusivamente para casos de sintomas respiratórios

>> Procurando o que fazer? Conheça cinco lugares pouco conhecidos de Curitiba

Captação Passaúna

A manutenção elétrica na captação Passaúna será feita das 8h às 14h, com normalização em torno das 23 horas.

Regiões afetadas

Curitiba: Augusta, Bigorrilho, Campina do Siqueira, Campo Comprido, Santo Inácio, Cidade Industrial, Mossungue, Riviera, São Braz, Orleans, São Miguel, Augusta, Fazendinha, Orleans e Santo Inácio.

Araucária: Barigui, Thomaz Coelho, Capela Velha, Sabiá, Tindiquera, Costeira, Cachoeira, São Miguel, Olaria, Jardim Las Vegas, Arvoredo, Jatobá, Panamérica, J.Atenas, Centro, Iguaçu, Campo Redondo, Palmital e Botiatuva.

Campo Largo: Jardim Keli Cristina, Vila Gilcy, Vila Torres 1 e Vila Rebouças.

Reservatório Santa Felicidade

Já as obras de melhoria no reservatório Santa Felicidade serão feitas das 8h às 17h, com normalização na madrugada de quarta-feira (1º).

Regiões afetadas

Curitiba: Cascatinha, Santa Felicidade, São João, Tanguá e Butiatuvinha.

Almirante Tamandaré: Tanguá.

Campo Magro: Boa Vista.

Clientes que possuem caixa-d’água domiciliar podem não ser afetados pelo desabastecimento. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por pelo menos 24 horas. A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. A orientação é evitar desperdícios.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar.

Receba nossa Newsletter E-mail * Primeiro Nome * Ao se inscrever, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade, incluindo o uso de cookies, a transferência de suas informações pessoais para a Tribuna do Paraná e o recebimento de ofertas de produtos e serviços da Tribuna do Paraná. *

Estreias Stranger Things 4 mais filmes e séries chegam nesta semana; confira! Além da Ilusão Matias conta que é pai da filha de Heloisa Pantanal Trindade impede Juma de matar Levi Destaque da semana Conheça as curiosidades sobre “Top Gun: Maverick”