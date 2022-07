Dezessete bairros de Curitiba, 14 de Araucária, um em Almirante Tamandaré e um no município de Campo Magro, na Região Metropolitana de Curitiba, podem ter problemas no abastecimento de água nesta segunda-feira (01).

A Sanepar informou que fará obra de melhoria no reservatório de água tratada Santa Felicidade, em Curitiba, que irá afetar o abastecimento em bairros de Curitiba, Almirante Tamandaré e Campo Magro. O serviço será feito das 8h às 20h. O retorno do abastecimento ocorrerá de forma gradativa, com normalização até as 8h da manhã de terça-feira (2).

Os bairros afetados nessa obra em Curitiba são: Cascatinha, Santa Felicidade, São João, Tanguá e Butiatuvinha. Em Almirante Tamandaré, o Tanguá; e em Campo Magro, o bairro Boa Vista. O serviço abrange uma área de cerca de 11 mil imóveis, mas clientes que possuem caixa-d’água domiciliar podem não ser afetados pelo desabastecimento.

Outra obra

A Sanepar relatou que o abastecimento de bairros de Araucária e Curitiba será normalizado em torno das 10 horas desta terça-feira (26). O abastecimento foi interrompido para a realização de obra na Estação de Tratamento de Água Passaúna.

Em Curitiba, os bairros afetados são: Cidade Industrial, São Miguel, Augusta, Cascatinha, Santa Felicidade, São Bráz, Butiatuvinha, Orleans, Santo Inácio, Campo Comprido, Cidade Industrial e Mossunguê. Já em Araucária, os bairros Barigui, Thomaz Coelho, Capela Velha, Sabiá, Tindiquera, Costeira, Cachoeira, São Miguel, Olaria, Jardim Las Vegas, Arvoredo, Jatobá, Panamérica e Jardim Atenas podem ser afetados.