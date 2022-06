A quarta-feira (29) pode ser um dia sem água para sete bairros em Curitiba e outros 14 em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana da capital. Uma substituição de um equipamento afetaria o fornecimento desde as primeiras horas do dia até o período noturno.

Segundo a Sanepar, o equipamento eletromecânico do sistema de abastecimento vai ser trocado, o que pode afetar o fornecimento de água em bairros de Curitiba e de São José dos Pinhais ( ver lista abaixo). O serviço terá início às 8 horas e a normalização do ocorrerá de forma gradativa no período da tarde, até as 21h30.

Clientes que possuem caixa-d’água domiciliar podem não ser afetados. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve possuir reservatório para atender as necessidades dos moradores por pelo menos 24 horas. A Sanepar sugere capacidade de no mínimo 500 litros.

A orientação é evitar desperdícios. A Sanepar conta com a colaboração de todos. O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Regiões afetadas:

Curitiba: Campo de Santana, CIC, Ganchinho, Pinheirinho, Sítio Cercado, Tatuquara e Umbará.

São José dos Pinhais: Afonso Pena, Águas Belas, Independência, Boneca do Iguaçú, Iná, Aviação, Aristocrata, Guatupê, Rio Pequeno, Barro Preto, Arujá, Del Rey e Campo Largo da Roseira.

