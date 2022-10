O rompimento de uma adutora da Sanepar no domingo (23), pode complicar a vida de moradores de alguns bairros de Curitiba ainda nesta segunda-feira (24) com a falta de água.

De acordo com a Sanepar, o rompimento foi no bairro Campo do Santana, em um ponto às margens da BR-116. A tubulação é grande, com 60 centímetros de largura. A companhia relatou ainda que devido à complexidade do serviço, o conserto deve levar muitas horas para ser concluído.

A previsão da empresa é a de que a normalização do abastecimento nos bairros Caximba, Campo de Santana, Ganchinho, Cidade Industrial de Curitiba (CIC) e Tatuquara ocorra até o fim da manhã desta segunda.

Mais obras

A Sanepar informou que fará obras para melhorar o sistema de abastecimento de água de Curitiba e Almirante Tamandaré, e pode ocorrer falta de água ou baixa pressão em alguns lugares.

Em Curitiba serão afetados os bairros São Francisco, Barrerinha, Boa Vista, São Lourenço, Abranches, Pilarzinho, Taboão e Cachoeira.

Em Almirante Tamandaré podem ficar sem água os bairros Lamenha Grande, São Jorge, Cachoeira, Graziele, Colônia Prado, Centro, Cintia Mara, Tati, Jardim Gramados, Jardim Roma, Monte Santo e São Gabriel.

As obras terão início a partir das 8h e a normalização total do abastecimento está prevista para ocorrer até o início da manhã de terça-feira (25).