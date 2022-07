Obras realizadas pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) vão deixar moradores de ao menos sete bairros sem água nesta terça-feira (05). São duas medidas em dois diferentes grupos. A primeira delas é uma interligações e melhoria de rede e a outra, que afetará mais moradores, é uma obra em reservatório.

Segundo a Sanepar a interligação poderá afetar moradores dos bairros Sítio Cercado e Alto Boqueirão. O serviço será feito das 9h às 18h, a normalização do abastecimento está prevista para as 23 horas desta terça-feira.

Já a segunda intervenção, uma melhoria no reservatório do bairro Santa Felicidade, vai deixar moradores de Curitiba e região metropolitana sem água. Veja abaixo:

Curitiba: Cascatinha, Santa Felicidade, São João, Tanguá, Butiatuvinha.

Almirante Tamandaré: Tanguá.

Campo Magro: Boa Vista.

As obras serão feitas das 7h30 às 17h, e a normalização do abastecimento ocorrerá de forma gradativa até as 7h30 de quarta-feira (6).

A companhia reforça que só ficarão sem água clientes que não tiverem caixa-d’água no imóvel. A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros, podendo garantir o abastecimento de água por 24 horas, no mínimo.

Sem água? Reclame!

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número da matrícula.

