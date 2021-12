A queda de energia da estação elevatória de água do Tarumã, em Curitiba, provocou a paralisação do sistema de bombeamento e com isso, interrompeu o abastecimento de vários bairros de Curitiba neste domingo (19).

Foram afetados as regiões dos bairros Tarumã e Capão da Imbuia. Ainda não há previsão para o retorno da energia. A princípio, a normalização do abastecimento só deve ocorrer a partir das 21 horas e será de forma gradativa.

Só ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

A orientação é evitar desperdícios. A Sanepar conta com a participação de todos!

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

