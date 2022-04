A Sanepar informa que, devido a fortes chuvas ocorridas nesta sexta (22) e madrugada de sábado (23), houve quedas de energia no sistema de produção da Estação de Tratamento de Água Passaúna, em Curitiba. Pode haver falta de água e/ou oscilação de pressão na rede em vários bairros da Capital, de Araucária, Almirante Tamandaré, Campo Largo e Campo Magro.

O abastecimento deve normalizar ao longo do dia, até o período da noite.

Confira os bairros que podem ser afetados:

Curitiba: Fazendinha, São Miguel, Augusta, CIC, Campo de Santana, Caximba, Ganchinho, Tatuquara, Umbará, Sítio Cercado, Cascatinha, Santa Felicidade, São João, Botiatuvinha, Mossunguê, Augusta, Bigorrilho, Campina do Siqueira, Campo Comprido, Santo Inácio, Riviera, São Braz, Orleans, Cascatinha.

Araucária: Barigui, Thomaz Coelho, Capela Velha, Sabiá, Tindiquera, Costeira, Cachoeira, São Miguel, Olaria, Jardim Las Vegas, Arvoredo, Jatobá, Panamérica e Jardim Atenas.

Campo Largo: Jardim Keli Cristina, Vila Gilcy, Vila Torres 1, Vila Rebouças.

Almirante Tamandaré: Tanguá.

Campo Magro: Boa Vista.

Em situações como esta é imprescindível economizar e adiar atividades que não sejam essenciais no momento, priorizando o uso da água tratada para higiene e alimentação.

Podem ficar sem água clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar.