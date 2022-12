Pacientes de Colombo, na região metropolitana de Curitiba, que precisam utilizar a Unidade de Saúde CAIC e a Unidade de Pronto Atendimento Alto Maracanã (UPA) reclamam das filas, da falta de médico, de equipamentos e da falta de separação de pacientes com sintomas de covid-19. Na madrugada da última quarta-feira (07), um pai que levou a filha com febre na UPA disse que o ouvido da criança não pode ser examinado pela falta de otoscópio – instrumento médico usado para examinar o interior da orelha.

Nas redes sociais, ainda na quarta, o pai, que preferiu não se identificar, fez um desabafo. “A saúde de Colombo está um lixo. Acabei de sair do CAIC e não tem médico para atender uma criança. Passei na UPA do Maracanã e a médica argumentou que não poderia examinar o ouvido da criança, porque não tinha o aparelho que custa muito caro. Chega de hipocrisia e de fingir que nada está acontecendo. E chega de fotinhos falando que Colombo está mil maravilhas, porque está bem longe disso”, reclamou.

LEIA TAMBÉM:

>> BR-376: Plano de ação sobre deslizamento é cobrado da concessionária pela ANTT

>> Incêndio destrói tradicional restaurante de Curitiba. “Estamos em choque, arrasados”

Por volta das 16h, nesta terça-feira (13), a reportagem entrou em contato com o operador de máquina Daniel Júnior Cordeiro Velozo, 30 anos. Ele estava na fila da UPA Maracanã já fazia pelo menos duas horas. Aguardando para ser atendido, ele disse que preferiu ficar do lado de fora da UPA para evitar contato com pessoas com sintomas de covid-19. “Está difícil. Todos estão misturados, os que têm sintoma e os que não têm. Viemos porque o neném está com febre. Pedimos preferência para o atendimento. Ninguém faz nada. Tem pouco médico”, contou.

Sobre a suspeita de covid-19, a moradora de Colombo Lizmeire de Moraes de Deus, 41 anos, ficou surpresa há cerca de duas semanas, quando apresentou sintomas de tosse e febre e buscou atendimento na UPA. Segundo Lizmeire, ela e a irmã estavam com os mesmos sintomas e foram juntas ao Alto Maracanã. “Eu fui atendida primeiro e a médica disse que era gripe. Receitou Paracetamol, Ibuprofeno, Ambroxol, Loratadine e soro nasal. Não me encaminhou para o teste de covid. Já pra minha irmã, a mesma médica fez o encaminhamento do teste de covid”, estranhou.

“Eu fui teimosa e, por minha conta mesmo, fui na farmácia e fiz um teste de covid. Deu positivo. No dia seguinte fui reclamar com a gerência da UPA. Já imaginou se eu mantivesse contato com outras pessoas?”, reclamou.

E aí Prefeitura, o atendimento vai melhorar?

Procurada, a Prefeitura de Colombo informou em nota que a Unidade de Saúde CAIC conta com uma equipe com três médicos para atendimento clínico geral e dois especialistas (ginecologia e pediatria).

Sobre os testes de covid-19, a prefeitura disse que a situação já foi normalizada.

Até o fechamento da matéria, a prefeitura não havia informado a quantidade de médicos na equipa da UPA Alto Maracanã. Também não informou se tomará alguma medida para separar os pacientes com sintomas de covid-19 dos demais. Não havia também informação sobre a falta de equipamentos médicos para atendimento.

Reclame pra Tribuna!

Você também foi mal atendido em alguma Unidade de Saúde da sua cidade? Conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo número (41) 9 9683-9504.