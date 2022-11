Gentileza gera gentileza! Agora é a vez de Jaqueline Barros, de 24 anos, retribuir toda a ajuda que recebeu no passado. Há quase três anos ela perdeu tudo que tinha depois que sua casa foi invadida por uma enchente no bairro Cachoeira, em Curitiba. Ela estava grávida de seis meses e perdeu todo o enxoval do pequeno Isaque, que nasceu em fevereiro de 2020. Naquela época a Tribuna fez uma campanha que rendeu uma boa ajuda para a família. Agora, porém, o jogo virou. Jaqueline quer criar uma campanha para doar brinquedos para crianças do bairro e, para isso, precisa de ajuda.

“A maioria das coisas que a gente tem foram doações. A gente estava construindo e conseguimos terminar a nossa casa por causa das ajudas” conta Jaqueline.

Naquela época a empresária Ana Silvia Ferreira da Silva, viu a história de Jaqueline na Tribuna do Paraná ficou sensibilizada e decidiu ajudar com doações do enxoval para o Isaque que estava na barriga da mãe. Hoje, as filhas da diarista, que estão com 10 e 8 anos, e o caçula prestes a completar 3 anos em fevereiro, servem de inspiração da mãe que, agora, quer poder ajudar outras famílias.

Quando perdeu tudo na enchente, Jaqueline estava grávida do Isaque, que hoje está aí, cheio de saúde. Foto: Arquivo pessoal.

“No dia das crianças desse ano eu vi as crianças aqui do bairro ficarem na expectativa de ganhar alguma coisa, de algo acontecesse. Mas não aconteceu e eu não tinha como ajudar. Então, agora no Natal, eu e meu marido decidimos fazer o Natal solidário para levar um pouco de alegria pra elas”, diz Jaqueline sobre a ideia de retribuir toda ajuda que já recebeu.

Podem ser feitas doações de brinquedos usados, em bom estado, e doces. Quem quiser doar e não puder levar no local pode entrar em contato com a Jaqueline e o marido que eles vão buscar. Tem também o pix para quem quiser fazer doação em dinheiro.

“No dia da entrega dos brinquedos queremos fazer uma comemoração e alugar uma cama elástica, máquina de algodão doce… Por isso, qualquer tipo de ajuda será muito bem vinda”, conta esperançosa.

As doações podem ser feitas até o dia 15 de dezembro e o evento da entrega está previsto para o dia 19/12, na Rua Nair Schultz Helvig, no bairro Cachoeira, em Curitiba.

Bora ajudar?

O que doar: Brinquedos novos ou usados, em bom estado, e doces.

Onde doar: Rua Nair Schultz Helvig, 500 – Cachoeira

Pix: natalsolidarioo2022@gmail.com

Contato Jaqueline: 41 9 9147- 7851