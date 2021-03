Os pais da Anna Clara, de sete meses, diagnosticada com Síndrome de Edwards, uma doença rara que provoca incapacidade intelectual e anomalias físicas, criaram uma rifa para ajudar nas despesas com o tratamento e também no sustento da família. A mãe, Francielle Cristina Torres Chaves, 28 anos, teve que deixar o emprego, ao fim da licença maternidade, para cuidar da filha. Desde então, é o salário do pai, Luiz Eduardo de Souza, 34 anos, que sustenta a casa. A família mora no Santa Cândida, em Curitiba, e espera vender todos os bilhetes para dar um respiro nas finanças.

A mãe conta que em fevereiro organizou uma vaquinha online e uma rifa, na qual ganhou vários prêmios para bancar os custos do tratamento e não descapitalizar o casal com os custos de remédios, terapia ocupacional e imunizantes, já que algumas das vacinas teriam que ser tomadas no sistema privado. “O objetivo da vaquinha, quando a Anna nasceu, era conseguir R$ 15 mil para nos dar uma segurança financeira. Conseguimos R$ 18 mil. Desse valor, na época, R$ 2 mil ficou para o site e o restante nos ajudará por seis meses”, conta a Francielle Cristina.

Foto: Arquivo Pessoal.

Agora, a tia da Anna Clara planejou uma rifa que só se tornou realidade porque muitos amigos e conhecidos aderiram doando brindes. “Não temos palavras para agradecer tudo isso”, conta a mãe. Os brindes da rifa são óculos de sol, tênis, caixa-cenário, bolos e doces, uma caneca personalizada e uma fruteira. Todos podem ser conferidos no perfil do Instagram criado por Francielle.

O valor do bilhete é R$ 10. Os números vão de 1 a 300. “Gostaríamos de arrecadar cerca de R$ 3 mil para as próximas despesas com terapia ocupacional, kits para alimentação gastroenteral e para as próximas vacinas. A gente já recebe doação do leite que ela toma, que custa em torno de R$ 114 a lata, sendo que vão nove latas por mês. Agradeço muito aos amigos que fazem a doação”, emociona-se a Francielle Cristina.

Em Curitiba, o casal conta apenas com a ajuda dos familiares do marido. “Não é fácil. A gente sabia que a minha filha poderia ter falecido na gravidez. Descobrimos a doença com 26 semanas. Quando ela nasceu, ficou 131 dias internada. Graças a Deus, a Anna é uma guerreira”.

Para ajudar

A rifa começou a ser vendida na quarta-feira (24). O sorteio está programado para o dia 3 de maio, às 21h, pela conta do Instagram @amor.deannaclara. Quem quiser participar e adquirir os números pode entrar em contato com a Thatiane, tia da Ana Clara, pelo telefone (41) 99925-7886.

Foto: Arquivo Pessoal.