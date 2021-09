Um casal com um filho de 1 ano e 7 meses está pedindo ajuda para ter algo que para muita gente é comum dentro de uma casa: portas, janelas e descarga para o banheiro na residência, localizada na Rua Ouvídio Garcês, no bairro Cachoeira, em Curitiba.

Jaqueline e Sting estão com dificuldades de terminar a obra, pois estão vivendo de “bicos”. A Tribuna do Paraná acompanhou o drama da família quando uma forte chuva no começo de janeiro alagou a casa. Na oportunidade, Jaqueline estava grávida do menino e perdeu móveis, fraldas e roupas.

“Foi muito importante a ajuda da Tribuna naquele momento, e agora volto a recorrer a vocês. Estamos precisando de material de construção e não temos condições. Estamos sem porta, janelas e até a descarga do banheiro”, relatou a jovem de 22 anos que de vez em quando trabalha como diarista. Já o marido, faz trabalho de servente de pedreiro quando surge a oportunidade.

Bora ajudar?

Caso queira ajudar, entre em contato com a Jaqueline Barros. O telefone é (41) 99147-7851, mesma chave caso você queira e possa fazer um Pix para ajudar a família de Curitiba.

