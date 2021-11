O jovem Erick Ismael da Silva, 18 anos, – portador da Síndrome de Lennox e cuja história já foi contada e é acompanhada pela Tribuna desde 2014 – precisa novamente de ajuda. A família busca comprar um desfibrilador que vai proporcionar segurança dentro de casa.

Erick recebeu alta do Hospital Pequeno Príncipe nos últimos dias e necessita de um desfibrilador com custo de R$ 8 mil. A mãe dele, Dalvana Correia da Silva, 36 anos, comentou com a reportagem que não compensa fazer a locação do aparelho. “O SUS não fornece, e como o Erick vai usar por um período indeterminado não compensa a locação. Ele precisa de um desfibrilador para dar mais segurança para ele em casa. O valor mais em conta que encontramos é de R$ 8 mil reais. Caso alguma empresa queira doar o equipamento, seria um grande presente”, disse Dalvana.

Rifa de Vintão

Para arrecadar o dinheiro, a família está realizando uma nova rifa. Um filtro elétrico de água, uma cafeteira e uma escova de cabelo são os produtos que serão ofertados. Cada nome da rifa custa R$ 20. “Infelizmente está difícil e estamos tentando manter o Erick em casa. O único jeito é a rifa ou uma doação”, reforçou a mãe.

O caso do menino é acompanhado pela Tribuna do Paraná há sete anos. Erick nasceu com paralisia cerebral e, por causa disso, vários outros problemas e doenças foram surgindo no meio do caminho, como a microcefalia, a Síndrome de Cush e a Síndrome de West. O jovem continua surpreendendo com sua força e recuperação, até mesmo quando suas condições de saúde pioram bastante.

Como ajudar a família?

Mais detalhes sobre as rifas e sobre como ajudar podem ser obtidos em contato com a família pelos telefones (41) 99546-6503 e (41) 98870-4358. Também é possível fazer doações diretamente na conta bancária, Pix e PicPay da mãe do Erick.

Caixa Econômica Federal:

Dalvana Correia da Silva

Agência 4744

Conta Poupança 1288.000812904596-4

O Pix é o CPF: 060.565.959-19

Tem também o PicPay: @dalvana.correia.silva

