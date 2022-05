A família de Erick Ismael da Silva, de 18 anos, portador de uma doença rara chamada Síndrome de Lennox, que mora no bairro Tatuquara, em Curitiba, está novamente precisando de ajuda. Uma rifa de uma secadora de roupa, aquecedor e uma cafeteira vai custear a compra de remédios e equipamentos que irão auxiliar no dia a dia do jovem. A Tribuna do Paraná acompanha de pertinho este caso desde 2014, quando contou com os leitores para ajudar na construção da UTI dentro da casa de Erick.

Dalvana Correia da Silva, mãe de Erick, comentou que o filho perdeu nos últimos meses a função pulmonar. Além disso, houve um aumento nos custos da medicação, sendo que a família precisa gastar cerca de R$ 2,5 mil em remédios por mês, R$ 650 apenas em cada uma das sonda que o jovem usa.

“O pior que foi pedido uma medicação inalatória no começo de maio, e o custo chega a R$ 9 mil em 56 ampolas. Com essa medicação, a ideia é diminuir os internamentos dele, ou seja, qualquer ajuda é bem-vinda”, disse Dalvana.

A rifa

Nessa nova rifa, são cem números, que se vendidos, podem ajudar nesse primeiro momento. Os prêmios são uma secadora de roupa de oito quilos no valor de R$ 30 cada nome; um aquecedor também por R$ 30, e uma cafeteira com cada nome a R$ 20. “Tá bem difícil o caso do Erick, mas temos fé que ele vai estabilizar novamente. Eu agradeço cada ajuda”, completou a mãe.

Ajude!

Mais detalhes sobre as rifas e sobre como ajudar podem ser obtidos em contato com a família pelos telefones (41) 99546-6503 e (41) 98870-4358. Também é possível fazer doações diretamente na conta bancária, Pix e PicPay da mãe do Erick.

Caixa Econômica Federal: Dalvana Correia da Silva

Agência: 4744

Conta Poupança: 1288.000812904596-4

O Pix é o CPF: 060.565.959-19

Tem também o PicPay: @dalvana.correia.silva

