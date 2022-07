A família de Erick Ismael da Silva, de 18 anos, portador de uma doença rara chamada Síndrome de Lennox, que mora no bairro Tatuquara, em Curitiba, está reforçando o pedido de ajuda para uma rifa que já foi divulgada pela Tribuna em maio. Os bilhetes valem para uma secadora de roupa, aquecedor e uma cafeteira. As vendas vão custear a compra de remédios e equipamentos que irão auxiliar no dia a dia do jovem. A Tribuna do Paraná acompanha de pertinho este caso desde 2014, quando contou com os leitores para ajudar na construção da UTI dentro da casa de Erick.

Dalvana Correia da Silva, mãe de Erick, comentou que só conseguiu vender menos da metade dos bilhetes. “Com essas vendas, dei entrada apenas na medicação, mas ainda estou esperando a resposta da Justiça sobre o pedido das sondas de sistema fechado. Só na medicação o custo chega a R$ 9 mil em 56 ampolas”, desabafa a mãe.

Segundo ela, o filho perdeu nos últimos meses a função pulmonar. Além disso, houve um aumento nos custos da medicação, sendo que a família precisa gastar cerca de R$ 2,5 mil em remédios por mês, R$ 650 apenas em cada uma das sonda que o jovem usa.

Erick Ismael da Silva tem 18 anos. Foto: Arquivo pessoal

A rifa

Como já mostrou a Tribuna, a rifa é de cem números. Os prêmios são uma secadora de roupa de oito quilos no valor de R$ 30 cada nome; um aquecedor também por R$ 30, e uma cafeteira com cada nome a R$ 20. “Tá bem difícil o caso do Erick, mas temos fé que ele vai estabilizar novamente. Eu agradeço cada ajuda”, disse Dalvana, em maio.

Ajude!

Mais detalhes sobre as rifas e sobre como ajudar podem ser obtidos em contato com a família pelos telefones (41) 99546-6503 e (41) 98870-4358. Também é possível fazer doações diretamente na conta bancária, Pix e PicPay da mãe do Erick.

Dalvana Correia da Silva

Caixa Econômica Federal

Agência: 4744

Conta Poupança: 1288.000812904596-4

O Pix é o CPF: 060.565.959-19

Tem também o PicPay: @dalvana.correia.silva