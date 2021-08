A família de uma adolescente de 15 anos fez um apelo pelas redes sociais nesta segunda-feira (09) para tentar encontrar a menina. Vitória desapareceu no sábado (07), em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Segundo informou a família, a jovem foi vista pela última vez na Rua Matutina, no Guatupê, vestida com uma camisa de futebol do Santos Futebol Clube e uma calça estilo militar camuflada. Um boletim de ocorrência foi registrado nesta segunda-feira.

A tradutora de libras Talita Sharon Machado Simões, 27 anos, irmã adotiva da adolescente, explicou que Vitória teria sido convencida por alguém a sair de casa na sexta-feira (06), antes de ser vista pela última vez. “Ela está em grande risco e, provavelmente, como menor, adolescente, não compreende o risco em que está. Há vários agravantes que correm em sigilo de justiça”, conta a irmã, sem dar detalhes sobre a situação.

Ainda de acordo com a irmã, a última notícia que a família recebeu sobre a adolescente ocorreu nesta segunda-feira. “Uma pessoa desconhecida disse que ela estaria na Rua Sol Nascente, no Guatupê. Outra informação que tivemos é de que ela pode estar em Campinas, São Paulo. Simplesmente não sabemos onde ela está e estamos em completo desespero. Pedimos a Deus que a proteja”, ressalta Talita Sharon.

Quem tiver alguma informação sobre o paradeiro da Vitória pode entrar em contato com a família pelos telefones (41) 99659-6269 (41) 99807-2022.

