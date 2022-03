A Família Folha está de volta. Renovada e com novos integrantes, ela será apresentada nesta terça-feira (29), aniversário de 329 anos de Curitiba, em um evento especial no Passeio Público.

Além de reforçar a importância e aumentar a reciclagem do Lixo que Não é Lixo, a turma, criada originalmente na década de 1990, chega com uma nova missão: mostrar a importância da sustentabilidade para enfrentar os desafios impostos pelo aquecimento global – setor em que Curitiba desenvolve programas importantes e alinhados a organismos internacionais.

O prefeito Rafael Greca e a secretária municipal do Meio Ambiente, Marilza do Carmo estarão presentes no evento, que contará com:

Lançamento da Família Folha e da nova campanha, com participação dos personagens

Presença de 165 estudantes das escolas municipais Professor Brandão, Eny Caldeira e Miriazinha Braga

Peça de teatro

Carreata liderada por dois caminhões-vitrine (com caçamba transparente e presença dos integrantes) e seguida por caminhões do Lixo que Não é Lixo, que passam a circular com nova identidade visual.



Serviço

Lançamento da nova Família Folha

Data: 29/3 (terça-feira)

Horário: 15h

Local: Coreto Digital do Passeio Público – Rua Presidente Carlos Cavalcanti, s/n.

Carreata: 16h

Percurso: Saída do Passeio Público pela Rua Luiz Leão, segue pela Tibagi até a Silva Jardim, Mariano Torres, Cândido de Abreu até a prefeitura. Retorno ao Passeio Público.