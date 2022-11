Uma simples brincadeira que virou a rua mais iluminada do Natal de Curitiba. A família Moletta, tradicional do bairro Umbará preparou a maior festa natalina de todos os tempos a partir do dia 19 de novembro. Serão mais de um milhão de luzes em um trecho que compreende nove casas enfeitadas e um espaço aberto dedicado a imaginação, criatividade e união entre as pessoas.

Para quem não conhece, é bem fácil de explicar. Imagine uma vila com 300 metros em que apenas uma família reside, com casas dos dois lados que decoram o jardim, o telhado, as janelas e garagens com enfeites natalinos e imagens de santos para proteger moradores e visitantes. Além disso, em outras áreas têm o espaço para o Papai Noel, o caminho de luzes em uma ponte estreita, árvores de todos os tamanhos, painéis, canções e histórias natalinas. Um verdadeiro filme de Natal.

O Natal dos Moleta

Antônio Moletta. Foto: Gerson Klaina

A história da Rua Iluminada da Família Moletta começou como uma brincadeira em 1996. Antônio Moletta, 69 anos, foi o responsável por transformar o espaço em referência natalina em Curitiba. Filho de Brígida e Irineu Moletta, Antônio decorou uma figueira com lâmpadas pequenas no terreno da casa, e os vizinhos do bairro adoraram.

“Confesso que comecei com uma brincadeira. Em 1996, estive no bairro Batel e fiquei apaixonado com as luzes que estavam expostas lá. Comprei 20 jogos de lâmpadas pequenas e enfeitei à frente de casa. Ali deu o início de tudo, pois os carros passavam e as pessoas elogiaram a decoração”, disse Antônio.

A Rua Iluminada ganhou notoriedade com o passar dos anos e curitibanos de vários pontos da cidade começaram a conhecer o espetáculo. O evento ocorreu até 2002, quando por decidido fazer uma pausa de 14 anos. Mas um pedido da nona Brígida, atualmente com 93 anos, fez retornar à tradição. “Não existe recompensa maior ao ver cenas como de uma criança autista que aqui falou com os pais ao ver tudo isso iluminado e decorado. Emociona lembrar tudo que vivemos, e pensar que logo aqui vai estar cheio”, relatou Antônio.

A família não recebe nenhum tipo de ajuda ou parceria financeira. A cobrança de ingresso ocorre para bancar os custos que chegam a R$ 500 mil. Só a luz tem o valor estimado de R$ 12 mil, e outros tantos objetos que são alugados para o período. Um trenó por exemplo, chega a custar R$ 25 mil

A preparação

Diulliany Moletta. Foto: Gerson Klaina

Para decorar todo o ambiente, a preparação da família Moletta começou em julho. A família se reúne para definir o que vai ser realizado e com sugestões dos filhos da vó Brígida (são sete), noras, genros, netos, primos e bisnetos.

Com esse planejamento realizado e guardado os itens da edição anterior, inicia-se em setembro os contatos para novas compras ou aluguel de produtos. Diulliany Moliner Molleta, 33 anos, faz parte da organização, e acredita que o principal segredo para o projeto dar certo é união. “A gente fica 40 dias trabalhando sem parar, e quando acaba, é um sentimento de alívio e alegria. É gratificante, une a família. A rotina faz que a gente só dá oi ao familiar, e esse período aumenta a nossa relação. É um prazer diário, são 60 pessoas envolvidas para o mesmo objetivo, proporcionar bons momentos para as famílias”, reforçou Diulliany.

A montagem compete a todos da família, exceto quando se precisa colocar luzes ou mesmo outra decoração em pontos mais altos (aí se contratam empresas para o serviço). “Cada família monta a sua casa, seu jardim. As famílias trocam as mudas, plantam flores novas para que no fim do ano esteja lindo. É preciso revisar cada lâmpada, pois pode estar queimada ou oxidada pela chuva”, comentou a neta.

Novidade para 2022

Detalhe da decoração da Rua Iluminada da Família Moleta. Foto: Gerson Klaina

No principal ponto de visualização do terreno, onde a maior árvore é colocada para registros dos visitantes, na edição deste ano vai ter a apresentação de contos natalinos com oito minutos de apresentação e um show de luzes e cores.

Aos visitantes, algumas curiosidades que foram desvendadas pela Tribuna do Paraná. Os moradores da vila estão sempre trabalhando quando tem evento, seja na bilheteria ou mesmo arrumando algo que saiu do lugar. “As pessoas pensam que a gente viajou para o exterior. É engraçado ouvir, estamos ali perto de todos. Outra coisa, não jantamos em casa quando está ocorrendo a apresentação e quando vamos dormir, tudo é desligado”, brincou Diulliany.

Serviço

O que? Rua Iluminada Família Moletta

Onde? Rua Nicola Pellanda, 5962, Umbará, Curitiba.

Quando? 19/11 à 30/12 – Segunda a Quinta (19h30 às 23 horas) e Sexta a Domingo (19h30 às 23h30)

Quanto? R$ 25 inteira e R$ 12 (meia) e crianças com menos de cinco anos não pagam

Mais informações no site: https://www.ruailuminada.com.br/

Foto: Gerson Klaina