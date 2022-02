O incêndio que destruiu, na madrugada da última sexta-feira (11), 10 casas na Vila Harmonia, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), ainda traz problemas para a comunidade. Material escolar, móveis, documentos, enfim, muita coisa foi destruída pelo fogo, que pode ter começado por causa de um curto circuito em uma das residências. Um homem chegou a ficar ferido nas mãos, mas já recebeu alta do Hospital Evangélico Mackenzie.

Daniele Ribeiro, 30 anos, uma das lideranças da Vila Harmonia, relata que a comunidade está se unindo em prol das pessoas que tiveram a casa danificada. “É muito fio que fica encostando na telha e deu nisso. Estamos precisando de material escolar, como cadernos, lápis, caneta. Algumas crianças nem foram para a escola por não terem material escolar. Doação de água e alimentos também ajudaria um pouco as pessoas”, comentou Daniele que não teve a casa incendiada. Entre os itens que podem ser doados estão fogões, panelas, geladeiras, camas, colchões e cestas básicas.

Incêndio deixou dez casas destruídas e famílias precisam de ajuda. Foto: Reprodução.

Como ajudar?

As doações em pequenas ou médias quantidades/tamanhos podem ser entregues diretamente no Disque Solidariedade, que fica na sede da FAS, na Rua Eduardo Sprada, 4.520, bairro Campo Comprido. O horário de atendimento é das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Quando se tratar de móveis, eletrodomésticos, eletrônicos em maior tamanho ou itens em grandes quantidades, o doador deve solicitar a retirada pelo telefone 156.

Nestes casos, equipe especializada da FAS, com veículo oficial e identificado com a logomarca do Disque Solidariedade, fará o recolhimento das doações, apenas em Curitiba, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 ou das 13h30 às 16h30.

Outro ponto de doação para a Vila Harmonia é na Rua Desembargador Vieira Cavalcanti, 151, Mercês. (Sábado e Domingo das 10h às 12h).

Caso queira fazer uma ajuda financeira, pode fazer transferência bancária para a Associação Obra Nossa.

CNPJ – 43.335.351/0001-66 Banco Bradesco

Ag 5753 C/C 0021612-7

PIX: pix@obranossa.com.br