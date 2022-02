Uma semana depois do incêndio que destruiu casas da ocupação Vila Harmonia, na CIC, cada família receberá R$ 3 mil para custear o aluguel residencial, em parcelas mensais, pelos próximos seis meses. “Na reunião que fizemos com as famílias a prioridade que elas demonstraram ser mais urgente é pagar o aluguel. Por isso concentramos esforços para efetivar a concessão do benefício”, explica Meiri Morezzi, diretora de Relações Comunitárias da Cohab.

A primeira parcela já será paga em março. Se houver necessidade, o contrato poderá ser renovado por mais seis meses. “As pessoas já estão alugando casas e essa ajuda é muito importante, dá uma tranquilidade”, disse a dona-de-casa e representante comunitária Daniele Ribeiro.

LEIA TAMBÉM:

>> Curitibanos podem ajudar população atingida pelas chuvas em Petrópolis

>> Obras no Tatuquara e Campo do Santana prometem minimizar alagamentos

A Prefeitura deverá concluir nesta sexta-feira (18) a remoção dos escombros do local e o atendimento das famílias afetadas. Até agora, foram recolhidas aproximadamente 66 toneladas de material.

A Vila Harmonia é uma ocupação às margens do Rio Barigui, próxima às vilas Barigui e Nossa Senhora Aparecida, situada numa área de difícil acesso. Atualmente concentra cerca de cem habitações.

Enquanto o trabalho de limpeza continuava, as 11 famílias afetadas estavam na Administração Regional CIC para entregar a documentação necessária para a assinatura dos contratos de auxílio-moradia com a Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab). O requerimento do benefício aconteceu no dia seguinte à reunião entre moradores e representantes da Cohab, FAS (Fundação de Ação Social) e Administração Regional da CIC, para estabelecer as prioridades do grupo.

A Regional coordena o atendimento às famílias. “Estamos todos os dias em contato com os moradores, que perderam tudo, para saber quais são as necessidades para podermos seguir atendendo”, disse o administrador da CIC, Raphael Keiji Assahida.