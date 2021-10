Modelo em alta no Brasil, um novo atacarejo (supermercado que mistura o conceito de venda para atacado com a venda para o varejo) chega a Curitiba nesta semana. Pertencente à Rede Ítalo, o Superdia inaugura sua primeira unidade na cidade, a segunda no estado, nesta quinta-feira (28), parte de um plano de expansão que prevê investimentos de R$ 100 milhões e pelo menos quatro outras lojas no estado em 2022.

A unidade curitibana do Superdia ocupará uma área de 2,1 mil metros quadrados no Novo Mundo, bairro da região Sul da cidade. A loja custou R$ 25 milhões e deve gerar 120 empregos diretos e outros 200 indiretos, diz a empresa.

“Nossa proposta é atender todos que buscam preço baixo, qualidade e rapidez, desde a dona de casa aos pequenos transformadores, como donos de panificadoras, restaurantes, fast food, pizzarias, confeitarias e outros comércios do segmento alimentício”, diz em comunicado Edy João Dal Berto, diretor da Rede Ítalo.

A unidade curitibana é a segunda da nova bandeira. A primeira foi aberta em Francisco Beltrão, na região Oeste, em abril deste ano. A empresa planeja abrir outras quatro unidades no ano que vem, nas cidades paranaenses de Pato Branco, Dois Vizinhos, Realeza e Capanema. Segundo a Rede Ítalo, há planos de mais três lojas Superdia na capital no curto prazo.

O supermercado ìtalo ficou famoso na cidade após a Tribuna noticiar a promoção de vários itens por R$ 1. Na época, filas se formaram no supermercado e o modelo foi replicado por várias redes em Curitiba.