A Tribuna fez um levantamento de quem pode receber a vacina contra a covid-19 as principais cidades da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e do Litoral neste fim de semana (19 e 20) e segunda-feira (21).

Entre as 12 cidades pesquisadas, Fazenda Rio Grande e Colombo devem continuar com a vacinação neste sábado (19). Colombo e Guaratuba já apresentaram calendário de vacinação para segunda-feira (21). Confira:

Araucária

Documentos necessários:

Documento de identificação com foto, declaração de comorbidades (para gestantes, puérperas e pessoas com doenças crônicas), documento comprobatório (para quem tem deficiência permanente), CPF, comprovante de endereço e caderneta de vacinação.

Sábado (19 de junho)

Não haverá vacinação neste sábado (19) devido a falta de vacinas.

Segunda-feira (21 de junho)

A prefeitura ainda não divulgou calendário para esta data.

Almirante Tamandaré

Documentos necessários:

Documento com foto, CPF, comprovante de residência. Informações em: https://www.tamandare.pr.gov.br/

Sábado (19 de junho)

População geral: 54, 55 e 56 anos

Profissionais de saúde pertencentes as 14 categorias vacinadas durante a semana (18 anos ou mais)

Trabalhadores da educação, ensino regular e superior – de acordo com lista encaminhada à Vigilância da Saúde (40 anos ou mais)

Trabalhadores da assistência social (18 anos ou mais)

Trabalhadores da limpeza urbana e resíduos sólidos

Pessoas com comorbidades (18 anos ou mais)

Gestantes e puérperas (até 45 dias), sem comorbidades

Deficientes permanentes

Segunda-feira (21 de junho)

A prefeitura ainda não divulgou calendário para esta data.

Campo Largo

Documentos necessários:

Carteira de vacinação, documento pessoal com foto, comprovante de endereço, caneta. Para gestantes, levar cartão pré-natal.

Segunda-feira (21 de junho)

A prefeitura ainda não divulgou calendário para esta data.

Campo Magro

Documentos necessários:

Documento de identificação com foto, cartão do SUS, CPF, comprovante de residência.

Sábado (19 de junho)

Não haverá vacinação neste sábado (19).

Segunda-feira (21 de junho)

A prefeitura ainda não divulgou calendário para esta data.

Colombo

Documentos necessários:

Declaração emitida pela escola (no caso de professores), documento com foto, CPF e comprovante de residência.

Sábado (19) de junho

Não haverá vacinação neste sábado (19).

Segunda-feira (21 de junho)

51 anos ou mais

Gestantes e puérperas com ou sem comorbidades (18 anos ou mais)

Pessoas com comorbidades (18 anos ou mais)

Deficientes permanentes (18 anos ou mais)

São José dos Pinhais

Documentos necessários:

Documento com foto e comprovante de residência. Quem possui a carteirinha de vacinação, deve apresentá-la junto com a documentação. *Se puder leve 1kg de alimento não perecível, que será doado para quem mais precisa.

Sábado (19 de junho)

Não haverá vacinação neste sábado (19).

Segunda-feira (21 de junho)

A prefeitura ainda não divulgou calendário para esta data.

Fazenda Rio Grande

Documentos necessários:

Laudo médico (no caso da vacinação para quem tem comorbidades), documento com foto, CPF e comprovante de residência. Em caso de gestante, levar carteirinha gestacional.

A Secretaria Municipal de Saúde de Fazenda Rio Grande disponibiliza a partir desta quinta-feira (17), no Terminal Urbano, doses de vacinas contra a Gripe e também contra a covid-19. O atendimento será realizado às terças e quintas-feiras, entre 17h30 e 19h30.

Sábado (19 de junho)

Acima de 50 anos (1ª dose)

Segunda-feira (21 de junho)

A prefeitura ainda não divulgou calendário para esta data.

Pinhais

Documentos necessários:

É preciso realizar o cadastro no site www.pinhais.pr.gov.br/vacina e levar documento de identificação e comprovante de residência.

Sábado (19 de junho)

A prefeitura ainda não divulgou calendário para esta data.

Segunda-feira (21 de junho)

A prefeitura ainda não divulgou calendário para esta data.

Guaratuba

O agendamento online já pode ser realizado para a população em geral a partir de 18 anos através de cadastro no portal de vacinação: http://vacinas.guaratuba.pr.gov.br

Sábado (19 de junho)

A prefeitura ainda não divulgou calendário para esta data.

Segunda-feira (21 de junho)

População acima de 50 anos

Trabalhadores de Saúde

Pessoas de 18 a 59 anos com comorbidades

Pessoas com deficiência permanente – 18 anos ou mais

Trabalhadores da educação do ensino básico (creche, pré- escolas, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizantes e EJA) e trabalhadores do ensino superior- 18 anos ou mais

Trabalhadores da educação do ensino superior

Pessoas acima de 60 anos

Trabalhadores da Assistência Social (CRAS, CREAS, Casas / Unidades de Acolhimento) – 18 anos ou mais

Trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos de 18 anos a 59 anos

Trabalhadores da segurança pública municipal de 18 a 59 anos

Gestantes e puérperas maiores de 18 anos

Profissionais de Educação Física que tenham inscrição no conselho;

Trabalhadores das empresas que prestam serviços aos hospitais (entregas, manutenções);

Além dos professores, também os demais funcionários das escolas públicas e privadas do ensino básico poderão se vacinar. Também poderão realizar agendamento os trabalhadores da APAE, APADVG e os trabalhadores da Assistência Social vinculados ao CRAS, CREAS, Casas/Unidades de Acolhimento.

Morretes

Documentos necessários:

Documento com foto, CPF, carteira de vacinação e comprovante de residência.

Sábado (19 de junho)

A prefeitura ainda não divulgou calendário para esta data.

Segunda-feira (21 de junho)

A prefeitura ainda não divulgou calendário para esta data.

Matinhos

Documentos necessários:

Apresentação do Título de Eleitor do Município (digital ou físico), documento com foto, CPF, carteira de vacinação e comprovante de residência.

Sábado (19 de junho)

A prefeitura ainda não divulgou calendário para esta data.

Segunda-feira (21 de junho)

A prefeitura ainda não divulgou calendário para esta data.

Paranaguá

Documentos necessários:

Laudo médico (no caso da vacinação para quem tem comorbidades), cadastro e declaração da instituição de ensino (para professores). Documento com foto, CPF e comprovante de residência.

Sábado (19 de junho)

A prefeitura ainda não divulgou calendário para esta data.

Segunda-feira (21 de junho)

A prefeitura ainda não divulgou calendário para esta data.