A Rua da Cidadania Fazendinha/Portão faz 26 anos nesta terça-feira (05). E para celebrar a data, vai oferecer uma série de atrações para a população. Entre elas está a oferta de cerca de 60 frutas, verduras e legumes a R$ 2,99 por quilo, preço menor que o praticado no dia a dia. O preço mais baixo – o normal é R$ 3,49 por quilo – será praticado durante todo o dia.

Outras atrações serão uma exposição fotográfica sobre a história do equipamento público – que é a sede da Administração Regional e reúne no mesmo espaço órgãos públicos, serviços e comércio -, além de apresentações de dança e jogos gigantes para divertir crianças e adultos.

A partir das 11h, com a presença do prefeito Rafael Greca e ao som da Banda Lyra Curitibana, quem estiver presente poderá cantar parabéns para a Rua da Cidadania e ganhar um pedaço de bolo de aniversário.

Para a vizinhança

Construída ao lado da Unidade de Pronto Atendimento do Fazendinha, a Rua da Cidadania Fazendinha/Portão foi inaugurada no dia 5 de julho de 1996, durante a primeira gestão do prefeito Rafael Greca.

Hoje o local concentra 18 serviços, que atendem mais perto de casa aos cerca 240 mil habitantes dos oito bairros que foram a Regional Fazendinha/Portão: Portão, Fazendinha, Água Verde, Parolin, Santa Quitéria, Seminário, Vila Izabel e Guaíra.

Serviço

Aniversário da Rua da Cidadania Fazendinha/Portão

Dia 05/7 (terça-feira)

Hortifrútis a preço baixo durante o dia todo

Às 11h: atrações, parabéns e bolo de aniversário

Na Rua Carlos Klemtz, 1700

