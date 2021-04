A feira de alimentos orgânicos volta ao Passeio Público a partir do próximo sábado (10), das 7h às 12h, na Rua Presidente Faria, esquina com a Rua Presidente Carlos Cavalcanti, no Centro de Curitiba. O retorno ao local acontece após a reabertura do Passeio, que ficou fechado durante os dias de bandeira vermelha na capital. Neste período, a feira ocorreu na Praça 19 de Dezembro.

De acordo com a prefeitura, as feiras livres – diurnas, noturnas, gastronômicas, orgânicas e Nossa Feira – estão abertas em Curitiba de segunda a sábado, em diferentes horários, e o uso de máscara é obrigatório. Aos domingos, todos os pontos estão fechados, seguindo o atual decreto de combate à covid-19 em vigor na capital.

Medidas de prevenção à covid-19

Desde o início da pandemia, todos os feirantes foram orientados pela prefeitura a dispor álcool em gel 70% e a reforçar a prática de lavagem de mão. Em local visível, também são dispostos materiais informativos sobre como se prevenir.

Para evitar aglomerações em frente às barracas e aos trailers, demarcações com fita adesiva são colocadas no chão para manter distanciamento de 1,5 metro entre os fregueses. Também é obrigatório o distanciamento próximo aos trailers que vendem alimentos prontos para o consumo.