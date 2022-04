Até o dia 30 de abril, os oito pontos do programa Nossa Feira da Prefeitura vão comercializar 30 frutas, verduras e legumes ao preço único promocional de R$ 2,99 o quilo.

Fazem parte da lista com preço promocional abacate, abóbora, abobrinha, aipim, banana caturra, banana prata, banana da terra, batata, batata doce, berinjela, beterraba, cebola branca, cebola roxa, goiaba, laranja pera, laranja lima, limão, maçã gala, maçã fuji, mamão formosa, melancia, pepino, pimentão, pera, caqui, caqui café, inhame, repolho, poncã e mexerica.

Mensalmente, permissionários do Nossa Feira vão avaliar os custos de aquisição dos produtos no atacado (grandes quantidades) e de transporte para saber se o valor promocional continuará a ser praticado ou se precisará ser reajustado até o valor máximo único de R$ 3,69 o quilo.

“Mesmo com o reajuste em março, os pontos do Nossa Feira e os Sacolões da Família estão liberados para trabalhar com preços abaixo do valor único. Promoções são estimuladas nos dois programas, que são abertos a todos que queiram comprar”, convida Luiz Gusi, secretário municipal de Segurança Alimentar e Nutricional.

Devido ao forte aumento de custos no mercado de atacado, desde o dia 19 de março os pontos do Nossa Feira e os Sacolões da Família estão autorizados a comercializar frutas e verduras ao preço único de R$ 3,69 o quilo – valor que já representa bem menos que o preço médio aplicado nos mercados convencionais para hortifrútis.

Algumas frutas e verduras tiveram que sair da lista de preço único devido aos constantes aumentos no atacado, mas continuam com preços muito atraentes. É o caso do quilo do tomate que é vendido por R$ 9,90 e a cenoura, que sai por R$ 8,90/kg.

Os oito pontos do Nossa Feira funcionam de segunda e sexta-feira, em horários diferenciados (confira no link).

Já as 11 unidades dos Sacolões da Família abrem, de segunda a domingo, em dias e horários próprios (confira no link).

Esforço conjunto

Prefeitura e permissionários do Nossa Feira e dos Sacolões têm feito um grande esforço conjunto para manter o valor único e um preço abaixo do mercado, sem abrir mão da qualidade dos produtos. “Se compararmos com os valores praticados nos supermercados, continuamos com valores bem abaixo e os fregueses sabem que vão encontrar frutas e verduras fresquinhas nas gôndolas”, reforça Gusi.

Entre as medidas adotadas pelos permissionários do Nossa Feira e dos Sacolões para conseguir trabalhar com preços abaixo do varejo estão a procura de atacadistas por todo o país e a negociação direta com os produtores de hortaliças da Grande Curitiba. Alface, rúcula, agrião, almeirão, espinafre e temperos são as principais folhosas cultivadas na região. “Através do programa Pró-Metrópole, agricultores da Região Metropolitana são estimulados e estão fornecendo para os Nossa Feira e Sacolões da Família”, exemplificou o secretário.

O secretário lembra ainda que os pontos do Nossa Feira e os Sacolões da Família trabalham como reguladores de preços do mercado, sempre praticando valores mais acessíveis que os do comércio local. “Este papel regulador dos programas faz com que todo o varejo acabe tendo que rever margens de lucro e valores dos hortifrutigranjeiros. Assim, quem sai ganhando é a população”, acrescenta Gusi.

Comparativo de preços médios de alguns hortifrútis nos supermercados e Nossa Feira

Supermercados Nossa Feira Variação

Batata (kg) R$ 4,41 R$ 2,99 – 47,42 %

Cebola (kg) R$ 3,70 R$ 2,99 – 23,75 %

Abobrinha verde (kg) R$ 6,59 R$ 2,99 – 120,23 %

Repolho (unid.) R$ 6,45 R$ 2,99 – 115,62 %

Laranja pera (kg) R$ 3,31 R$ 2,99 – 10,80%

Maçã fuji (kg) R$ 9,34 R$ 2,99 – 212,30%

Banana caturra (kg) R$ 4,26 R$ 2,99 – 42,51 %

Fonte: Pesquisa Clique Economia da SMSAN. Data: 31/3/2022

Dias, horários e endereços dos pontos dos Nossa Feira

Segunda-feira

Praça 19 de Dezembro – Rua Paula Gomes, 40, Centro – das 10h30 às 19h30

Jardim Primavera- Rua Dona Bárbara Cid, s/n, Uberaba (entre a Avenida Senador Salgado Filho e Rua Simão Brante) – das 15h às 19h30

Terça-feira

Vila São Pedro – Rua Hermenegildo Bonat, 408, Xaxim (junto ao Armazém da Família São Pedro) – das 9h30 às 14h

Centenário – Avenida Jornalista Aderbal Gaertner Stresser, s/n, Cajuru (entre a Rua Eduardo Engelhardt e a Rua Deputado Acyr José) – das 15h às 19h30

Quarta-feira

Barreirinha – Avenida Anita Garibaldi, 6.050 (estacionamento do Parque Barreirinha) – das 15h às 19h30

Campina do Siqueira – Rua São Vicente de Paulo, s/n (ao lado do terminal Campina do Siqueira) – das 15h às 19h30

Quinta-Feira

Lindoia – Rua Conde dos Arcos, s/n, Lindoia (entre a Avenida Santa Bernadete e Rua Galileu Galilei – das 15h às 19h30

Sexta-feira

Praça Osório – Praça Osório, S/n, Centro (junto à Feira das Cooperativas) – das 8h às 13h30