A cidade de Campo Largo, região metropolitana de Curitiba, recebe nos dias 29, 30 e 31 de julho, a primeira edição da Festa do Produtor. O evento é aberto ao público e acontece na Praça Antônio da Costa (Sagrada Família), com início às 18h, na sexta-feira (29).

A programação reúne apresentações culturais, praça de alimentação, desfile de tratores, feira de produtos da agricultura familiar, artesanato e opções diversas para presentear familiares e amigos.

Alimentos fresquinhos, direto de quem produz, também estarão disponíveis durante a festa por meio da Cooperativa da Agricultura Familiar de Campo Largo (Cooperlargo), que reúne pequenos produtores do município, com grande variedade de hortaliças, frutas, verduras, temperos, além de pães, bolachas, queijos, salames, geléias, entre outros. Bijuterias, itens de decoração e para casa também estarão disponíveis durante a feira – tudo feito à mão por artesãos do Provopar Campo Largo e profissionais autônomos.

Ao todo, serão mais de 40 expositores, que irão atender na sexta-feira das 18h às 21h. Já no sábado o horário de funcionamento será das 09h às 21h e no domingo, das 09h às 18h.

Apresentações culturais

Durante a festa, os participantes poderão assistir shows com artistas locais, como Jhonny Mello que se apresenta na sexta-feira (29), às 20h e Binho Dobeck que sobe ao palco às 21h15. No sábado (30), as apresentações começam às 18h com o cantor Andrey Augusto, Silvio Ruan às 21h15 e 100% Tchê, às 20h30.

No domingo (31), último dia de evento, a abertura fica por conta do cantor Ivan Taborda, que se apresenta às 15h. Na sequência, às 16h, acontece a apresentação da dupla Irmãos Leme. O fechamento da noite fica por conta da dupla Sarah e Nathan, às 17h.

Tratoraço

O desfile de tratores está previsto para o sábado (30), com concentração às 14h, na Avenida Vereador Arlindo Chemin. A saída acontece às 15h. Os tratores irão percorrer as ruas centrais, passando pela Av. Padre Natal Pigatto, R. Marechal Deodoro, R. Domingos Cordeiro, Av. Centenário e finalizando na R. Barão do Rio Branco.

Baile da melhor idade

Durante a programação do sábado (30), haverá ainda, um baile para a melhor idade. O evento acontece às 15h, no salão da Paróquia Nossa Senhora da Piedade – R. XV de Novembro, 1882 – Centro (em frente a Praça do Sagrada).

O evento é organizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Agropecuária e faz parte das comemorações em alusão ao “Mês da Agricultura Familiar” – conforme a LEI Nº3.081, de 31 de julho de 2019 e, também, ao Dia Nacional do Agricultor, celebrado em 28 de julho. Conta com o apoio do Instituto Federal do Paraná – IFPR, Agropan, Cooperlargo, Provopar Campo Largo, Sicredi, Sicoob, Caixa, Banco do Brasil, TecPec, Sistema Faep, Manera Soluções, Agrícolas e Agrocampo.

Confira a programação completa:

Sexta-feira (29)

18h – abertura da feira

20h – Jhonny Mello

21h15 – Binho Dobeck

21h – encerramento da feira

22h – encerramento praça de alimentação

Sábado (30)

09h – abertura da feira

14h – concentração desfile trator (Avenida Vereador Arlindo Chemin). Saída às 15h. Percurso: Av. Padre Natal Pigatto, R. Marechal Deodoro, R. Domingos Cordeiro, Av. Centenário e R. Barão do Rio Branco

15h – Baile melhor idade – salão da Paróquia Nossa Senhora da Piedade – R. XV de Novembro, 1882 – Centro (em frente a Praça do Sagrada)

17h – Palestra sobre Cooperativismo, com o Sicredi

18h – Palestra sobre ações em prol do Agricultor – com o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Sérgio Souza

18h – Andrey Augusto

19h15 – Silvio Ruan

20h30 – 100% Tchê

21h – encerramento da feira

22h – encerramento praça de alimentação

Domingo (31)

09h – Abertura da feira

15h – Ivan Taborda

16h – Irmãos Leme

17h – Sarah e Nathan

18h – encerramento