A 1ª Feira de Produtos e Serviços da Agricultura Familiar, a AgriFamiliar Paraná, acontece de 8 a 12 de dezembro na sede da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares do Paraná (Fetaep), e vai integrar o Calendário de Natal da Prefeitura Municipal de Curitiba.

Promovida pela Fetaep (Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares do Estado do Paraná) e Sindicatos dos Trabalhadores Rurais (STTRs), a feira tem como objetivo promover a agricultura familiar sustentável, estimular o consumo consciente, a compra de fornecedores próximos e o reconhecimento de produtos artesanais locais, o que impacta diretamente no desenvolvimento da economia regional.

“Sabemos como poucos plantar, colher, transformar. Nossos produtos são de alta qualidade, preenchem os requisitos para comercialização e as regulamentações sanitárias. E agora queremos aproximar o produtor do comprador”, comenta Marcos Brambilla, presidente da Fetaep. A feira é realizada em parceria com o Senar, o Governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento, o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná e a Prefeitura de Curitiba, e conta com o patrocínio de Cresol, Sicredi, Banco do Brasil e Governo Federal, Sistema Ocepar e Copel.

A AgriFamiliar será a grande oportunidade do ano para amenizar os efeitos da crise econômica para quem vem do campo, criar um novo canal de comercialização e interação dos agricultores com o público e de comprar produtos de qualidade, aprovados e certificados, segundo as normas sanitárias e de comercialização, que podem ser opções sustentáveis e originais de presente de Natal.

O festival de delícias estará garantido com doces e compotas, queijos e derivados, mel, hortifrutigranjeiros, produtos orgânicos, temperos, carnes, embutidos, cerveja artesanal, cachaça artesanal, vinhos, cafés e chás, cosméticos naturais e flores.

Programação

A AgriFamiliar vai ser uma grande festa e contará com programação cultural e oficinas da área. Fora isso, todos os dias, haverá venda da cerveja Baldória e foodtrucks com comida de boteco e espetinhos, e degustação dos produtos vendidos pelos expositores. Quem visitar a feira poderá concorrer aos sorteios diários de cestas de produtos da agricultura familiar.

Dia 8/12 (quarta)

Abertura oficial, às 10 horas, na sede da Fetaep.

Às 17 horas, a chef de cozinha Gabriela Carvalho, do Quintana Gastronomia, vai apresentar uma oficina de comida saudável feita com feijões especiais, uma das fontes de proteína vegetal mais populares, junto de produtos selecionados na feira AgriFamiliar. A oficina conta com apoio do Sebrae-PR e do Instituto Brasileiro do Feijão (Ibrafe).

Dia 9/12 (quinta)

Às 17h30, show com a banda Old Billy Blue, com repertório de rock-n’-roll, rockabilly, country americano e jazz.

Dia 10/11 (sexta)

Às 17 horas, a chef Vânia Krekniski, do Limoeiro Casa de Comidas, vai apresentar uma oficina de Gastronomia Sustentável com produtos da agricultura familiar. Ela é uma especialista em transformar sabores e ingredientes triviais em comida saudável e supersaborosa.

Às 17h30, tem show com a cantora Lorena Dreviniak, com um repertório que vai de sertanejo raiz a universitário.

Dia 11/12 (sábado)

Às 11 horas e às 14 horas, o meliponicultor Benedito Uczai, de Mandirituba, vai apresentar a oficina sobre a criação das abelhas sem ferrão. Ele estará na feira também com o lançamento especial da Abelha Brasil da linha produtos feitos a partir de mel e derivados de abelhas nativas.

Às 17h30, tem show do Elvis Brasileiro Rogério Cordoni, que vai apresentar a obra do rei do rock.

Dia 12/12 (domingo)

Venda de produtos e promoções até as 12 horas.

* O evento cumprirá os protocolos sanitários oficiais de saúde, como uso de máscara de proteção obrigatório nas dependências da feira e haverá álcool em gel à disposição do público.

A 1ª Feira de Produtos e Serviços da Agricultura Familiar – AgriFamiliar Paraná 2021 será na Sede da Fetaep, na Rua Piquiri, 890, no Rebouças, de 8 a 12 de dezembro de 2021. O horário de funcionamento da feira é de 10 às 20 horas, de quarta a sábado, e das 8 às 12 horas, no domingo.