Até o dia 13 de setembro é possível garimpar produtos de oito países na feira Volta ao Mundo, que fica dentro do Shopping Curitiba. A feira reúne milhares de produtos de artesanato, decoração, utilidades domésticas, acessórios e vestuários que vieram diretamente do Peru, Quênia, Madagascar, Bolívia, Turquia, Tailândia, Dubai e Índia. Além disso, traz itens importados exclusivos, que não podem ser encontrados em outras lojas da cidade.

De Cusco e Machu Pichu, no Peru, por exemplo, vieram produtos feitos pela artesã Yenny Equinigo Martinez. São gorros, mantas, blusas, cachecóis e ponchos feitos lã de alpaca, material considerado nobre. Isso porque esse tipo de lã não provoca alergias ou irritações, além de ser suave ao toque.

Da África, é possível encontrar peças de artesanato do Quênia e de Madagascar. A artesã queniana Abiola Diffu trouxe produtos tradicionais da região. Dessa forma, é possível encontrar peças do Quênia feitas em madeira, como as miniesculturas de girafas e os talheres decorados. Além disso, a artesã trouxe produtos feitos em pedra sabão, bem como as almofadas com tecidos e estampas típicos. Já da ilha de Madagascar, o visitante irá encontrar artesanatos feitos com ráfia.

Da Turquia, vêm as peças decorativas e utilitárias feitas em mosaicos e vidros coloridos. Dessa forma, é possível encontrar lustres, luminárias, taças, xícaras, travessas, pratos e bombonieres, por exemplo. Mas quem busca acessórios turcos produzidos com a famosa prata turca, também poderá encontrá-los na feira.

Destaque ainda para as pashminas, capas de almofada e tapetes indianos. Também para o artesanato e as esculturas de animais da Tailândia. E, por fim, para os acessórios em metais nobres de Dubai e da Colômbia.

Feira Volta ao Mundo

Local: Shopping Curitiba – Plataforma de Eventos Piso L2

Data: até 13 de setembro de 2021

Horários: Segunda a sábado, das 10h às 22h | Domingos e feriados, das 14h às 20h

Informações: (41) 99208-6974

Entrada gratuita

