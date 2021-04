A Editora UFPR promove, de maneira virtual, de 13 a 15 de abril, o 11º Feirão de Livros, que terá descontos mínimos de 40%. São 36 editoras participantes, entre universitárias e comerciais. Simultaneamente será realizado o “Ciência pra quê?”, com encontros virtuais para discutir o tema, tão importante no contexto atual. Os livros poderão ser adquiridos pelo site do feirão (>>> clique aqui <<<) e as discussões acompanhadas pelo canal da Editora no YouTube.

O feirão, como ocorre na versão presencial, pretende ampliar o acesso da comunidade universitária e da comunidade externa a diversas publicações, ao oferecer o acesso a livros de editoras conceituadas por meio de uma vitrine virtual com preços muito atrativos, contribuindo para o fortalecimento do hábito da leitura.

+ Leia mais: Quem se infecta pela covid-19 pela segunda vez pode sentir sintomas mais fortes

No site do evento, o público poderá consultar as editoras participantes. Ao clicar na aba editoras, o leitor será direcionado a uma página exclusiva com a lista de livros disponíveis e o link da loja virtual de cada editora participante, para acessar e comprar os livros com os descontos.

As editoras inscritas para a feira são as seguintes: Autêntica Grupo; Bazar do Tempo; Blucher; Editora 106/Aller Editora; Editora 34; Editora Aleph; Editora Argos; Editora Contracorrente; Editora da UFCSPA; Editora da Unicamp; Editora FiloCzar; Editora Fiocruz; Editora Inverso; Editora Senac/SP; Editora UEPG; Editora UFMG; Editora UFPR; Editora Unesp; Editora Unifesp; Editora Unisinos; Editora Univille; Editora Vozes; Editus; EdiUnesc; Eduem; EdUFSCAR; Edufu; Edusp; Exitus Livros; Kotter Editorial; Pucpress; Revan; Taschen; Todavia Editora; Ubu Editora; Zagodoni Editora.

Debate “Ciência pra quê?”

A novidade deste ano será o “Ciência pra quê?”, que irá promover debates sobre a importância da Ciência, inclusive das Ciências Humanas, em momentos difíceis como o que vivemos, da pandemia de covid-19

Receba nossa Newsletter E-mail * Primeiro Nome * Ao se inscrever, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade, incluindo o uso de cookies, a transferência de suas informações pessoais para a Tribuna do Paraná e o recebimento de ofertas de produtos e serviços da Tribuna do Paraná. *

.