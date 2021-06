Quentão com gemada!!

As tradicionais Feiras de Inverno das praças Osório e Santos Andrade começam nesta quinta (17), seguindo todos os protocolos de segurança sanitária contra a covid-19.

As feiras podem ser visitadas de segunda a sábado, das 10h às 19h, e estão previstas para ocorrer até 17 de julho, mas a permanência depende dos decretos e da bandeira vigentes no período. Neste momento, Curitiba está sob bandeira laranja, de risco médio para covid-19.

LEIA TAMBÉM:

>> Festival Pão com Bolinho começa em Curitiba! Qual você vai escolher?

>> Jejum intermitente emagrece mesmo? O sacrifício talvez não valha a pena

“No ano passado não foi possível realizar as feiras, mas agora fizemos todos os ajustes de segurança necessários e conseguimos manter essa atração de inverno que é tradição da nossa cidade”, explica Tangrian Cunico Santos, coordenadora das feiras de arte e de artesanato do Instituto Municipal de Turismo.

São diversas opções de artesanato, vestuário e receitas culinárias típicas da época mais fria do ano. Os preços convidativos e a grande variedade de produtos são os grandes diferenciais dos dois pontos.

Na Praça Osório serão 53 barracas e na Santos Andrade nove. As barracas estarão em distanciamento de um metro e meio e vão oferecer produtos de inverno, como cachecóis, luvas, pantufas e pijamas quentinhos para driblar o frio.

Também não poderiam faltar bancas repletas de comidinhas e bebidas típicas da época, como milho verde cozido, pinhão, bolos e é claro o quentão, que neste ano será sem álcool, conforme o decreto vigente. Além de opções gastronômicas de diversas regiões do Brasil e do mundo, como acarajé, bolinho de bacalhau, pierogi, empanadas chilenas e polpeta.

Barraquinhas de artesanato culinário, com pães, geleias, mel, chocolate e biscoitos, e de oficinas de artesãos e de programas da Prefeitura também fazem parte das feiras. Quem procurar por lembranças de Curitiba, também vai encontrar suvenires das atrações da cidade.

Protocolos Sanitários

. Distanciamento de 1.5m entre as pessoas, incluindo expositores e clientes.

. Se necessário a organização de filas respeitando o distanciamento.

. Permanecer no máximo dois expositores por barraca, realizando escalas, se necessário e mantendo distanciamento.

. Utilização de máscara, com uso adequado, cobrindo nariz e boca, em tempo integral.

. Disponibilizar álcool gel 70% para expositores e consumidores.

. Higienização de barracas, mesas e cadeiras.

. Todo material destinado a alimentação deverá ser de uso descartável.

Serviço: Feiras Especiais de Inverno

Data: de 17 de junho até 17 de julho

Local: Praça Osório e Praça Santos Andrade

Horário: de segunda a sábado, das 10h às 19h