Artesãos de Curitiba e região já estão com tudo pronto para o início das tradicionais Feiras Especiais de Páscoa, que começam nesta sexta-feira (1º), no Centro. Serão dois pontos da Prefeitura, nas praças Osório e Santos Andrade, repletos de delícias e itens alusivos à data, bem como barraquinhas com temas turísticos da capital, de programas da Prefeitura e com culinária de diversos países e regiões do Brasil.

Na Praça Osório, serão 57 barracas, sendo 25 de artesanato e as demais de gastronomia ou institucionais. Já na Praça Santos Andrade serão cinco bancas, sendo três de artesanato e duas de comidinhas. As Feiras Especiais de Páscoa vão até 16 de abril e são organizadas pelo Instituto Municipal de Turismo.

Em sua banca na Praça Osório, a artesã Lilian Cordeiro Cruz vai expor chocolates, bolo e tortas repletos de frutas secas como damasco, tâmara, figo e uva. “Cada cliente é único e eu tento passar isso para eles, oferecendo chocolates que fogem do tradicional, com textura macia e recheios para diferentes paladares. Não trabalho somente com um produto personalizado, mas também com atendimento personalizado”, conta ela, que ainda irá comercializar chocolates, bolos e tortas com recheios de creme de avelã, ovomaltine, brigadeiro e trufa. Lilian prepara seus chocolates em sua casa, em São José dos Pinhais.

a artesã Lilian Cordeiro Cruz vai expor chocolates, bola e tortas. Foto: Lucilia Guimarães/SMCS

Cestas de Páscoa e patinhas

A artesã Gina Alves, que também expõe na Feira da Páscoa da Osório, irá mostrar como papéis microondulados e em E.V.A (um tipo de emborrachado) são transformados em delicadas e coloridas cestinhas, máscaras de coelho, arcos de cabeça de orelhinhas e até patinhas para tornar a Páscoa ainda mais lúdica para a criançada.

“Meu carro-chefe são as patinhas de coelho. Vou levar seis mil unidades e eu acabo comercializando tudo. Mas há muitos outros itens mais simples ou elaborados, repletos de laços, coelhos, cenouras e outros adereços”, destaca Gina.

Ela conta que é um trabalho minucioso, que exige muita dedicação, sempre pensando em estreitar os laços familiares. Também faz muito sucesso outra criação da artesã: os “coelhos porta-chocolate”. “Mesmo com as crianças mais crescidas, há pais que mantêm a tradição”, revela Gina, que tem seu ateliê no bairro Bacacheri.

Porta bombons e cestinhas de Páscoa da artesã Gina Alves. Foto: Luiz Costa/ SMCS

Serviço

Feiras Especiais de Páscoa

Locais: Praças Osório e Santos Andrade, no Centro

Data: de sexta-feira (1º/4) a 16/4

Na Osório: de segunda a sábado, das 10h às 21h, e domingo, da 14h30 às 19h30.

Na Santos Andrade: de segunda a sábado, das 10h às 20h, e domingo, das 12h às 18h30.

