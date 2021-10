As Feiras Especiais da Primavera e das Crianças terminam nesta terça-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil e Dia das Crianças. A feira é uma oportunidade para quem ainda não comprou o presente das crianças, já que as feiras têm uma grande variedade de brinquedos e decoração infantil com preços bem convidativos.

Além dos produtos artesanais, a feira oferece opções gastronômicas, com delícias nacionais e internacionais. O pastel de feira é um clássico que não falta e bolos e doces de milho, bolinho de bacalhau, empanadas chilenas e sanduíches de diversos sabores são outras das iguarias encontradas na praça de alimentação.

As feiras acontecem nas praças Osório e Santos Andrade. Na Osório, são 55 barracas, sendo 21 dedicadas à gastronomia. Na Santos Andrade, são oito barracas, sendo cinco de alimentação e três de artesanato. Os dois locais seguem todos os protocolos de segurança sanitária.

Feirinhas em Curitiba

Praça Osório

Segunda e terça-feira: 10h às 21h

Praça Santos Andrade

Segunda e terça-feira: 10h às 20h

