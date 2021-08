Profissionais do setor criativo

Estão abertas as inscrições para profissionais do setor criativo que tiverem interesse em participar das feiras de arte e artesanato de Curitiba. São 152 vagas de artesanato para as feiras de bairros e dez vagas para artes plásticas na Feira de Arte Luiz Xavier. Não estão abertas vagas para alimentação.

As inscrições podem ser feitas até às 23h59 desta quarta-feira (25), o processo é exclusivamente on-line no endereço eletrônico do Curitiba Criativa.

As feiras de bairro acontecem no Bigorrilho (Praça Ucrânia), Tatuquara, Sítio Cercado, Santa Quitéria, Portão, Pinheirinho, Centro (Passeio Público), Jardim Botânico, Hauer, Fazendinha, CIC, Cajuru, Bacacheri, Água Verde e Mercês (Praça 29 de Março).

A avaliação e seleção dos produtos será realizada pela Comissão de Avaliação e Vistoria, designada por portarias do Instituto Municipal de Turismo. Os selecionados vão receber licença de funcionamento para expor a partir de setembro de 2021, pelo prazo de quatro meses, podendo ser renovada, atendendo aos critérios da legislação vigente.

Normas

O candidato poderá se inscrever em até duas categorias e para no máximo três feiras diferentes, devendo manter o tipo de produto artesanal por um período mínimo de seis meses de exposição.

Ao inscrever-se, o candidato declara estar de acordo com todas as condições estabelecidas no Edital de Chamamento Público.

O cadastramento não significa que o candidato será automaticamente selecionado para as feiras mencionadas. Haverá seleção.

A ausência das informações ou comprovantes impossibilitará a formalização do cadastramento, consequente inscrição ao chamamento.

Não serão aceitos cadastros para comercialização de roupas íntimas (lingerie).

Regras de inscrição

Podem se inscrever pessoas físicas residentes em Curitiba e Região Metropolitana que cumpram as exigências do edital.

Não podem se inscrever servidores municipais da Administração Direta e Indireta do Município de Curitiba; menores de 18 anos; e não será permitido o cadastramento de mais de uma pessoa da mesma família que residam no mesmo domicílio, independente do produto a ser comercializado.

