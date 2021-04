As feirinhas de artesanato dos bairros voltaram a funcionar nos 13 endereços pela cidade, em variados dias da semana. Durante o período em que as feiras presenciais estavam suspensas, parte dos artesãos seguiram vendendo na plataforma online criada pelo Instituito Municipal de Turismo.

Lucimara Costa da Rosa trabalha com artesanato há mais de 20 anos e desde 2017 participa da feira do Água Verde. Com o início da pandemia viu uma oportunidade e reinventou o negócio.

“Com a chegada da pandemia e a paralisação das feiras presenciais precisei me reinventar e atender às necessidades pontuais dos clientes, oferecendo produtos que ajudassem na prevenção da doença, e foi principalmente com a venda de máscaras que consegui me manter”, revela Lucimara.

Ela também trabalha com produtos personalizados nas datas comemorativas, como os dias das mães, dos pais e dos professores e a volta às aulas. O marcador de páginas é o carro-chefe das vendas. É um produto que agrada principalmente turistas, por ser uma lembrancinha útil e com preço acessível.

Locais, dias e horários das feiras dos bairros

Água Verde

Local: Rua Professor Brasílio Ovídio da Costa

Dia da semana: sábado

Horário: 9h às 15h

Cajuru

Local: Rua da Cidadania do Cajuru

Dia da semana: sexta-feira

Horário: 14h às 19h

Fazendinha

Local: Terminal do Fazendinha

Dias da semana: quarta e sexta-feira

Horário: 10h às 17h



Hauer

Local: Rua Miguel Poholink, passarela do Hauer

Dia da semana: sábado

Horário: 9h às 13h

Jardim Botânico

Local: Rua São Januário – em frente ao portão principal

Dia da semana: sábado

Horário: 10h às 17h

Juvevê

Local: Rua Alberto Bolinger, próximo ao Estádio Couto Pereira

Dia da semana: sábado

Horário: 9h às 13h

Passeio Público

Local: Passeio Público

Dia da semana: sábado

Horário: 9h às 13h



Pinheirinho

Local: Rua da Cidadania do Pinheirinho

Dia da semana: sexta-feira

Horário: 10h às 17h

Portão

Local: Praça Desembargador Armando Carneiro, Terminal do Portão

Dia da semana: quinta-feira

Horário: 10h às 17h

Santa Quitéria

Local: Praça Dr. Francisco Azevedo de Macedo

Dia da semana: sábado

Horário: 9h às 13h

Sítio Cercado

Local: Rua Contenda, próximo ao Terminal Sítio Cercado

Dia da semana: sábado

Horário: 10h às 17h

Tatuquara

Local: Av. Pero Vaz de Caminha, esquina com Rua Enette Dubard

Dias da semana: quinta-feira e sábado

Horário: 10h às 17h

Luiz Xavier – Artes Plásticas

Local: Rua XV de Novembro

Dia da semana: Sábado

Horário: 9h às 13h

Protocolo de funcionamento das feiras

I – Distanciamento de 2m;

II – Uso obrigatório de máscaras;

III – Disponibilização pelos artesãos de álcool 70% ou sanitizantes de efeito similar para uso próprio e de clientes;

IV – Organização de filas para evitar aglomerações;

V – Presença de apenas um artesão por barraca; (exceção para barracas de alimentação, que devem obedecer distanciamento de 1,5m)

VI – Recomendação para que seja evitada a possibilidade de manipulação dos produtos a serem comercializados pelo público em geral; (ou que seja utilizado álcool em gel antes e após o manuseio)

VII – Colocação de cartazes de orientação e utilidade pública referentes à prevenção da covid-19, disponibilizados pelo Instituto Municipal de Turismo.