A espera terminou: as tradicionais (e aguardadas) feiras de Natal nas praças Osório e Santos Andrade abrem ao público em Curitiba nesta sexta-feira (19), às 10 horas. As feiras são uma das primeiras atrações da programação do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais, cuja inauguração será na quinta (18), com cerimônia de abertura no Largo da Ordem.

LEIA MAIS:

Além da “árvore da vida”, formada por milhares de vasos de sálvia, a região do centro histórico também estará toda decorada: estão previstas nas fachadas de prédios históricos da região, como a Igreja da Ordem e a Casa Hoffmann, guirlandas gigantes coloridas e estrelas de Belém.

Nas duas feiras, as mais de 60 barraquinhas estarão decoradas com o clima das festas de final de ano. Além das diversas delícias gastronômicas, que vão do pastel ao acarajé, as feiras na Osório e na Santos Andrade também oferecem produtos de artesãos locais. Uma excelente opção para as compras de Natal.

Horários

As feiras ficam abertas ao público até o dia 23 de dezembro. Na Osório, o horário é das 10h às 21h. Na Santos Andrade, das 10h às 20h.

Quem for curtir as feirinhas poderá aproveitar ainda uma Rua XV totalmente iluminada a partir de segunda-feira (22). O “Natal O Boticário na Rua XV de Novembro” enfeitará toda a extensão da rua com mantos de luz, caixas de presentes gigantes e experiências olfativas. A XV também terá a sua árvore da vida perto do chafariz, entre a Alameda Dr. Muricy e a Av. Marechal Floriano Peixoto.

