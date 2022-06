Com o início das Feiras Especiais de Inverno nas praças Osório e Santos Andrade, nesta quarta-feira (15), a Prefeitura dá início à programação especial Inverno Curitiba 2022, um itinerário de eventos e atrações para quem ama o frio. Até 23 de julho, os visitantes podem aproveitar as feiras nas praças, com as mais diversas opções de lazer.

Serão 60 barracas na Osório e oito na Santos Andrade e ambas as praças estarão repletas do melhor da gastronomia local típica e opções diversas para presentear familiares e amigos. Os expositores manterão protocolos sanitários, como álcool gel em todas as barracas.

Neste ano a novidade é a venda de pinhões, além dos cozidos, também in natura. A ação vai auxiliar o escoamento da safra de Araucária, Balsa Nova e Lapa.

Criativos

Segundo a artesã Laura Dayane de Lara Rosa, de 39 anos, (@laura_rosartess), que vai expor na Praça Osório, a expectativa é que as vendas sejam boas e os clientes saiam satisfeitos.

“As feiras sempre são movimentadas, os curitibanos já conhecem e é sempre gratificante quando um turista internacional compra um dos nossos produtos”, conta ela.

Laura faz à mão sapatinhos e toucas de lã para adultos e crianças, além de chaveiros e itens de decoração. No inverno, as roupinhas de lã fazem mais sucesso. Ela está se preparando há cerca de três meses para atender o público da Feira de Inverno. A artesã trabalha há dez anos nas feiras temáticas de Curitiba.

Assim como ela, a artesã Tatiana Melissa Etzel Costa, de 48 anos, estará na Praça Osório para vender bolsas térmicas. “As Feiras de Inverno são uma experiência completa. O pessoal vai para tomar quentão, comer umas comidinhas de festa junina e sempre compra uma lembrança”, relata.

Ela participa há sete anos da Feira de Inverno, mesmo período em que passou a vender suas bolsas térmicas (@portadelicias). na Feira do Largo da Ordem.

Inverno Curitiba 2022

O Inverno Curitiba 2022 é uma iniciativa da Prefeitura para promover a cidade como destino turístico. Reúne atividades culturais, gastronômicas, de economia criativa, esporte e lazer, de sustentabilidade e inovação dos setores público e privado. A programação começa no dia 15 de junho, vai até 31 de julho e pode ser conferida no portal Inverno Curitiba.

Serviço: Feiras Especiais de Inverno

Praça Osório

Artesanato: de segunda a sábado, das 10h às 21h, e domingos, das 14h30 às 19h30

Gastronomia: de segunda a sábado, das 10h às 21h, e domingos, das 14h30 às 19h30

Praça Santos Andrade

Artesanato e gastronomia: de segunda a sábado, das 10h às 20h, e domingos, das 12h às 18h30

