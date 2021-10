Na próxima segunda (1º) e terça-feira (02) não há expediente nas repartições públicas municipais em função da postergação do Dia do Funcionário Público (comemorado em 28 de outubro) e do Dia de Finados. Alguns serviços e atrativos também sofrem alteração no funcionamento.

É importante lembrar que, apesar da melhora nos indicativos e do avanço da vacinação contra a covid-19, ainda é preciso tomar alguns cuidados. Ao sair de casa, evite aglomerações e mantenha o distanciamento mínimo de outras pessoas, use máscara corretamente e faça a higienização frequente das mãos.

Cemitérios municipais

Os cemitérios municipais abrem das 9h às 18h no sábado (30) e domingo (31), com entrada apenas pelos portões principais. Na segunda-feira (1º) e na terça-feira (02), todos os portões ficam abertos das 7h às 18h.

TELEPAZ – ACOLHIMENTO EMOCIONAL

O serviço de acolhimento emocional devido à pandemia funciona das 8h às 18h.

Telefone: 3350-8500

TRANSPORTE E URBS

Linhas de ônibus

Sábado (30/10) – tabelas de sábado

Domingo (31/10) – tabelas de domingo e feriados

Segunda-feira (1/11) – tabelas de dias úteis (com acompanhamento da fiscalização, que irá intervir em linhas de grande capacidade que apresentem baixa demanda)

Terça-feira (2/11) – Feriado de Finados, com tabelas de domingos e feriados

Linha Turismo

Operação normal, com reforço de veículos.



Espaços da URBS

Mercado Municipal Capão Raso

Segunda-feira (1/11) – Aberto das 9h às 21h

Terça-feira (2/11) – Fechado



Rua da Cidadania Matriz

Segunda-feira (1/11) – Aberto das 9h às 19h

Terça-feira (2/11) – Fechado

Estacionamento Rui Barbosa

Segunda-feira (1/11) – Aberto das 7h às 19h

Terça-feira (2/11) – Fechado



Rua 24 Horas

Segunda-feira (1/11) – Aberto das 9h às 23h

Terça-feira (2/11) – Fechado



Arcadas do Pelourinho

Segunda-feira (1/11) – Aberto das 9h às 19h

Terça-feira (2/11) – Fechado



Arcadas do São Francisco

Segunda-feira (1/11) – Fechado

Terça-feira (2/11) – Fechado



Loja #curitibasualinda – Mercado Municipal Centro

Segunda-feira (1/11) – Fechado

Terça-feira (2/11) – Fechado



Loja #curitibasualinda – Jardim Botânico

Segunda-feira (1/11) – Aberto das 10h às 17h

Terça-feira (2/11) – Aberto das 10h às 17h



Loja #curitibasualinda – Memorial Parque São Lourenço

Segunda-feira (1/11) – Fechado

Terça-feira (2/11) – Aberto das 10h30 às 17h30

SAÚDE

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)

Abertas 24 horas.

• UPA Sítio Cercado: Rua Levi Buquera, 158, Sítio Cercado.

• UPA Boa Vista: Avenida Paraná, 3.654, Boa Vista.

• UPA Cajuru: Rua Engenheiro Benedito Mário da Silva, 555, Cajuru.

• UPA Campo Comprido: Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, 3.495, Campo Comprido.

• UPA Tatuquara: Rua Jornalista Emílio Zolá Florenzano, 835, Tatuquara.

• UPA CIC: Rua Senador Accioly Filho, 3.370, Cidade Industrial.

• UPA Pinheirinho: Rua Leon Nicolas, s/n esq. com Winston Churchill, Capão Raso.

• UPA Boqueirão: Rua Professora Maria de Assumpção, 2.590 – Boqueirão.

Caps

Na segunda (1/11) funcionamento normal. Na terça (2/11), funcionam apenas os Caps 3 para os pacientes acolhidos nos leitos.

Unidades Básicas de Saúde

Ficam fechadas na segunda (1/11) e na terça (2/11).

EDUCAÇÃO

Devido ao feriado de Finados, escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) estarão fechados na segunda (1º/11) e na terça-feira (2/11). O atendimento será retomado normalmente na quarta-feira (3/11).

UNIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Mercado Municipal

Segunda-feira (1/11) – Fechado

Terça-feira (2/11) – Fechado

Mercado Regional Cajuru

Segunda-feira (1/11) – Fechado

Terça-feira (2/11) – Fechado

Armazém da Família

Segunda-feira (1/11) – Fechado

Terça-feira (2/11) – Fechado

Feiras Livres Diurnas

Segunda-feira (1/11) – Não há nas segundas-feiras.

Terça-feira (2/11) – Ponto facultativo

Feiras Livres Noturnas e Gastronômicas

Segunda-feira (1/11) – Não haverá

Terça-feira (2/11) – Ponto facultativo

Feiras Orgânicas

Segunda-feira (1/11) – Não há nas segundas-feiras.

Terça-feira (2/11) – Ponto facultativo

Programa Nossa Feira

Segunda-feira (1/11) – Não haverá

Terça-feira (2/11) – Ponto facultativo

Sacolões da Família

Segunda-feira (1/11) – Ponto Facultativo

Terça-feira (2/11) – Ponto facultativo

Restaurante Popular

Segunda-feira (1/11) – Fechado

Terça-feira (2/11) – Fechado

* O Projeto Mesa Solidária, permanece funcionando todos os dias, inclusive finais de semana e feriados.

ESPAÇOS CULTURAIS

Os espaços da Fundação Cultural de Curitiba abrem no sábado (30/10), domingo (31/10) e terça-feira (2/11).

Confira a programação em: fundacaoculturaldecuritiba.com.br

PARQUES E BOSQUES

Permitem atividades físicas individuais ou coletivas, com a obrigatoriedade do uso máscaras e distanciamento. Unidades de conservação cercadas aumentaram o horário de funcionamento para evitar aglomerações:

Das 6h às 20h

Parque Bacacheri

Parque Náutico

Parque Tanguá

Parque São Lourenço

Parque Lago Azul

Parque Passaúna

Parque Tropeiros

Passeio Público (fechado às segundas)

Parque Vilinha do Atuba

Das 6h às 19h30

Jardim Botânico de Curitiba (estufa fechada; Jardim das Sensações fecha em caso de chuva)

Das 6h às 19h

Bosque Fazendinha

Bosque Alemão

Bosque Zaninelli (Unilivre)

Das 6h às 18h

Parque Barreirinha

Bosque João Paulo II

Zoológico de Curitiba

Apenas com visitas previamente agendadas na terça-feira (2/11). Agenda abre na próxima sexta-feira (29/10) no site ingresso.curitiba.pr.gov.br. Na segunda (1/11), fechado para manutenção.

PROTEÇÃO ANIMAL

Adoção de animais – Crar funciona em regime de plantão das 9h30 às 12h e das 13h30 às 15h30. Rua Lodovico Kaminski, 1.381 – CIC. Visitas para adoção podem ser feitas somente por agendamento, pelo telefone 41 99963-0233. Neste sábado (30/10), tem live de adoção Amigo Bicho especial Halloween.

Atendimento de emergência (ambulância) – Atendimento das 7h30 às 16h, com acionamento via Central 156.

LIMPEZA PÚBLICA

Coleta Domiciliar (orgânico) – Acontece na terça-feira (2/11) em setores com frequência de três vezes na semana, às terças, quintas e sábados, nos períodos diurno e noturno.

Coleta Seletiva (Lixo Que Não é Lixo) – Não acontece na terça-feira (2/11).

Varrição Manual – apenas no anel central, com escala de domingos e feriados.

Demais serviços de Limpeza Urbana estão suspensos neste dia.

Na segunda-feira (1/11), não há interrupção dos serviços.

SERVIÇO FUNERÁRIO

Atendimento ininterrupto. População deve observar os protocolos de Curitiba contra o coronavírus relativos ao atendimento.

Cemitérios municipais

Abertos das 7h às 18h, na segunda-feira (1/11) e na terça-feira (2/11). Visitantes devem usar máscara e manter distanciamento. Serão feitos atendimentos religiosos individuais.

CASA DA MULHER

Casa da Mulher Brasileira funciona normalmente.

TRÂNSITO

No Dia de Finados (2/11), não haverá fiscalização das vagas de Estacionamento Regulamentado (EstaR) com a sinalização de dia útil. Porém, a cobrança nas vagas do EstaR funciona normalmente na segunda-feira (1º/11), no período das 9h às 19h. No Jardim Botânico e no Smart Park do Centro Histórico (Rua Ermelino de Leão) a cobrança será normal durante os dois dias (1º e 2/11).

Quem quiser aproveitar o feriado para regularizar a situação junto ao órgão municipal de trânsito pode fazer, sem sair de casa, a apresentação on-line de processos relativos a multas de trânsito (indicação de condutor, defesa de autuação e apresentação de recursos). Todo o procedimento pode ser feito pelo site da Superintendência de Trânsito (Setran):

https://transito.curitiba.pr.gov.br/multas/envio-de-recursos-de-multa/21

Prazos para interpor processos de indicação de condutor e defesa prévia, além de recursos a multas de trânsito que venceriam na segunda-feira (1º/11) foram prorrogados para a quarta (3/11).

Também de forma on-line pode ser solicitado o cartão credencial para utilização de vagas exclusivas para pessoa idosa, por residentes de Curitiba com 60 anos ou mais. Mais informações disponíveis aqui.

https://transito.curitiba.pr.gov.br/credencial/cartao-credencial-para-vagas-especiais/14

FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL (FAS)

Funcionam ininterruptamente durante o feriado os seguintes serviços da FAS:



– Todas as Unidades de Proteção Social Especial de Alta Complexidade que ofertam o Serviço de Acolhimento Institucional (Unidades de Acolhimento Institucional – Abrigo, Casas de Passagem);

– Todas as Unidades de Proteção Social Especial de Alta Complexidade que ofertam o Serviço de Acolhimento na modalidade República;

– Todos os Centros Pop que ofertam o Serviço de Acolhimento Institucional (Unidade de Acolhimento Institucional – Abrigo ou Casa de Passagem);

– Central de Encaminhamento Social 24 horas (CES);

– Central de Regulação de Vagas;

– Casa da Acolhida e do Regresso (CAR);

– Guarda-Pertences.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR – A Agência do Trabalhador de Curitiba permanece aberta nesta sexta-feira (29), fechando nos demais dias do feriado. O retorno ocorre na quarta-feira (3). Já os pontos de atendimento do Interior seguirão decretos estabelecidos pelas prefeituras municipais.

BIBLIOTECA PÚBLICA – A Biblioteca Pública do Paraná fecha de sexta (29) a terça (2) e reabre em horário normal a partir de quarta (3).

CEASAS –As cinco unidades da Ceasa do Paraná, em Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu, funcionarão normalmente na sexta (29) e na segunda (1º) e estarão fechadas na terça (2). A Administração Central, na Capital, terá ponto facultativo na segunda. A partir de quarta-feira (03), todos os pontos retomam as atividades nos horários habituais.

COMPAGÁS –A sede administrativa e a agência de atendimento ao público funcionam normalmente nesta sexta-feira (29), fechando na segunda (1º) e terça-feira (2). As atividades normais retornam a partir de quarta-feira (3).

COPEL – As agências da Copel atendem em todo o Estado na sexta e na segunda-feira. Na terça-feira (2) não haverá atendimento presencial, mas os clientes podem acessar serviços da companhia pelo site www.copel.com e pelo Aplicativo Copel. O retorno às atividades normais será a partir de quarta (3).

DETRAN –As unidades do Detran funcionam normalmente nesta sexta (29), mas fecham para atendimento ao público na segunda (1º) e terça-feira (2). A partir de quarta-feira (3), voltam a operar em todo o Estado a partir das 8 horas.

FARMÁCIAS DO GOVERNO – A maioria das farmácias das Regionais de Saúde estarão fechadas de 29 de outubro a 2 de novembro, reabrindo a partir do dia 3. As exceções são: 4ª Regional de Saúde (Irati), 5ª Regional (Guarapuava) e 14ª Regional (Paranavaí) e 20ª Regional (Toledo), que funcionam normalmente na sexta-feira (29). Já a 15ª Regional (Maringá) e a 17ª Regional (Londrina) ficam aberta nesta sexta até meio-dia, permanecendo fechada no restante do feriado. A farmácia da 18ª Regional (Jacarezinho) fecha na segunda-feira (1º) a partir do meio-dia, retornando na quarta-feira (03).

FOMENTO PARANÁ – A Fomento Paraná funcionará em sistema de plantão na sexta (29) segunda-feira (1º) para atendimento ao público externo. Nos pontos de atendimentos da Rede de Parceiros no interior do Estado, cada entidade tem expediente próprio. Na terça-feira (2), o órgão permanece fechado, assim como todas as instituições financeiras.

HEMEPAR – Toda a rede funciona normalmente na sexta-feira (29) e segunda-feira (1º) para coleta de doações de sangue nos horários informados no site do órgão. Na terça-feira (2), as salas de coleta estarão fechadas.

JUNTA COMERCIAL – A Junta Comercial do Paraná (Jucepar) fecha na sexta, segunda e terça. O funcionamento normal retorna na quarta (3).

PARQUES ESTADUAIS – Ficam aberto durante todo o feriado prolongado. As Unidades de Conservação (UC’s) seguem a restrição de 50% da capacidade, em respeito às normas de prevenção da pandemia da Covid-19.

RECEITA ESTADUAL – As Agências e Delegacias da Receita Estadual fecham nos dias 29, 1 e 2, e retornam no dia 3.

SANEPAR – As Centrais de Relacionamento da Sanepar abrem normalmente nesta sexta (29). Porém, ficam fechadas de sábado (30) até terça-feira (2), voltando a reabrir na quarta-feira (3). Os clientes podem comunicar avisos de falta de água ou de vazamentos pelo 0800-200-0115 24 horas por dia.

PM E CORPO DE BOMBEIROS – Todos os serviços operacionais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro do Paraná estarão disponíveis à população normalmente. As ações de policiamento preventivo, ostensivo e regular terão reforço de efetivo durante o feriado.

Além dos postos físicos, os cidadãos podem acessar os serviços 24 horas por dia pelo aplicativo 190 PR e os telefones 190, da Polícia Militar, e 193, do Corpo de Bombeiros. Somente os setores administrativos da corporação deixarão de funcionar, com retorno às atividades a partir de quarta-feira (3).

POLÍCIA CIVIL – As delegacias vão atender normalmente, em plantão, exceto as de área administrativa. Os Centros Integrados de Atendimento ao Cidadão (Ciacs), anexos ao 1º Distrito (Rua André de Barros, Centro – Curitiba) e ao 8º Distrito (Portão), que atendem durante a madrugada, também funcionarão no esquema de plantão durante o feriado.

POLÍCIA CIENTÍFICA – Os serviços de medicina legal e criminalística para atendimento a mortes violentas funcionará normalmente em regime de plantão. Haverá reforço operacional nas unidades da região oeste e litoral (Paranaguá e Matinhos).

DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO – As penitenciárias e cadeias públicas em todo o Estado vão funcionar normalmente em regime plantão, exceto as áreas administrativas que retornam após o feriado.

PROCON – O Procon-PR de Curitiba atenderá normalmente nesta sexta-feira (29), das 9h às 17h. Na segunda e terça, ficará fechado para atendimento presencial. Os consumidores podem acessar os serviços pelo site www.procon.pr.gov.br. Já os espaços do interior seguirão decretos estabelecidos pelas prefeituras.

ESPAÇOS CULTURAIS – Na segunda-feira (1º), dia tradicional de manutenção das instituições, o Museu Oscar Niemeyer, Museu Casa Alfredo Andersen e o Museu de Arte Contemporânea abrem para que os visitantes possam aproveitar o feriado prolongado. Já na terça-feira (02), apenas o Museu do Expedicionário não estará aberto ao público.

Horários de funcionamento dos museus:

Museu Oscar Niemeyer (MON) – Todos os dias, das 10h às 18h

Museu Paranaense – Sexta, sábado, domingo e terça-feira, das 10h às 17h30

Museu do Expedicionário – Sexta ,sábado e domingo, das 10h às 12h e das 14h às 17h

Museu de Imagem e do Som (MIS-PR) –Sexta, sábado, domingo e terça-feira, das 10h às 12h e das 12h30 às 16h

Museu Casa Alfredo Andersen – Todos os dias, das 10h às 17h

Museu de Arte Contemporânea – Todos os dias, das 10h às 18h

