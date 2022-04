O feriado da sexta-feira (15) da Paixão de Cristo, com a Páscoa celebrada no domingo (17), terá repartições públicas fechadas em Curitiba já a partir desta quinta-feira (14). Segundo a prefeitura, alguns serviços e atrativos da cidade também sofrem alteração de horários de funcionamento.

LEIA TAMBÉM:

>> Compra de ovos de Páscoa, chocolates e pescados sem erro! Veja dicas do Ipem-PR

>> Atenção! Mais três radares “espertos” passam a flagrar motoristas em Curitiba. Saiba onde!

Veja como fica o expediente em Curitiba neste feriado de Páscoa

TELEPAZ – ACOLHIMENTO EMOCIONAL

O serviço de acolhimento emocional devido à pandemia funciona das 8h às 18h.

Telefone: 3350-8500

TRANSPORTE E URBS

Linhas de ônibus

Quinta (14/4) – programação normal de dias úteis;

Sexta (15/4) – feriado nacional, programação de domingo;

Sábado (16/4) – programação de sábado;

Domingo (4/4) – programação de domingo.

Espaços da URBS

Mercado Municipal Capão Raso

Sexta (15/4) – fechado

Sábado (16/4) – aberto das 9h às 21h (praça de alimentação: das 10h às 22h)

Rua da Cidadania Matriz

Sexta (15/4) – fechado

Sábado (16/4) – aberto das 9h às 18h

Estacionamento Rui Barbosa

Sexta (15/4) – fechado

Sábado (16/4) – aberto das 7h às 19h

Rua 24 Horas

Sexta (15/4) – aberto das 9h às 23h

Sábado (16/4) – aberto das 9h às 23h

Arcadas do Pelourinho

Sexta (15/4) – aberto das 9h às 19h

Sábado (16/4) – aberto das 9h às 19h

Arcadas do São Francisco

Sexta (15/4) – fechado

Sábado (16/4) – aberto das 9h às 19h

Loja #curitibasualinda – Mercado Municipal Centro

Sexta (15/4) – aberto das 9h às 13h

Sábado (16/4) – aberto das 9h às 18h

Loja #curitibasualinda – Jardim Botânico

Sexta (15/4) – aberto das 9h às 18h

Sábado (16/4) – aberto das 9h às 18h

Loja #curitibasualinda – Memorial Parque São Lourenço

Sexta (15/4) – aberto das 10h às 18h

Sábado (16/4) – aberto das 10h às 18h

Loja #curitibasualinda – Shopping Estação

Sexta (15/4) – aberto das 10h às 22h

Sábado (16/4) – aberto das 10h às 22h

ATRATIVOS TURÍSTICOS

Torre Panorâmica – fechada para manutenção, sem previsão de reabertura.

ESPAÇOS CULTURAIS



Alguns espaços mantidos pela Fundação Cultural de Curitiba terão horários de atendimento alterados, em razão do feriado de Páscoa. A programação pode ser acessada em fundacaoculturaldecuritiba.com.br.

Cine Passeio e Cinemateca – programação normal

Solar do Barão – exposições da Gibiteca, do Museu da Gravura e do Museu da Fotografia abertas de quinta-feira a domingo, das 12h às 18h

Portão Cultural – exposições do Museu Municipal de Arte abertas de quinta-feira a domingo, das 10h às 19h

Memorial de Curitiba – fechado quinta e sexta-feira. Aberto sábado e domingo, das 9h às 15h

Memorial Ucraniano e Memorial Polonês – funcionamento normal

Memorial Paranista – funcionamento normal, das 10h às 18h

Casa Romário Martins – exposição aberta quinta e sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 18h; sábado e domingo, das 9h às 12h

Solar da Cultura – exposição aberta quinta e sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h; sábado e domingo, das 9h às 14h

Capela Santa Maria – Espaço Cultural – aberta sábado, a partir das 17h30, para concerto da Camerata Antiqua de Curitiba (às 18h30)

Fechados e sem programação de quinta-feira a domingo (14 a 17/4):

Bondinho da XV e Casas da Leitura

Conservatório de MPB

Teatro Novelas Curitibanas – sem programaçã

TUC, Feira do Poeta e Clube de Xadrez

Teatro do Paiol – em reforma

Circo da Cidade – sem programação

Casa Hoffmann

EDUCAÇÃO

Escolas, CMEIs e CMAEs fechados no dia 15/4, Paixão de Cristo. Atendimento será retomado normalmente nas unidades na segunda-feira, dia 18/4.

SAÚDE

Unidades Básicas de Saúde

Fecham nos dias 14/4 e 15/4.

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)

Abertas 24 horas.

• UPA Sítio Cercado: Rua Levi Buquera, 158, Sítio Cercado.

• UPA Boa Vista: Avenida Paraná, 3.654, Boa Vista.

• UPA Cajuru: Rua Engenheiro Benedito Mário da Silva, 555, Cajuru.

• UPA Campo Comprido: Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, 3.495, Campo Comprido.

• UPA Tatuquara: Rua Jornalista Emílio Zolá Florenzano, 835, Tatuquara.

• UPA CIC: Rua Senador Accioly Filho, 3370, Cidade Industrial.

• UPA Pinheirinho: Rua Leon Nicolas, s/n esq. com Winston Churchill, Capão Raso.

• UPA Boqueirão: Rua Professora Maria de Assumpção, 2,590, Boqueirão.

Samu 192

Atendimento 24 horas.

Central 3350-9000

Diariamente, das 8h às 20h.

Caps

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) vão funcionar normalmente no dia 14/4. No dia 15/4, funcionam apenas os Caps 3, que mantêm o atendimento 24 horas apenas para os pacientes acolhidos nos leitos.

UNIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Mercado Municipal

Quinta-feira (14/4) – 8h às 18h

Sexta-feira (15/4) – 8h às 13h

Sábado (16/4) – 8h às 18h

Domingo (17/4) – 8h às 13h (restaurantes ficam abertos até 15h, com entrada pela Rua da Paz)

Mercado Regional Cajuru

Quinta-feira (14/4) – 7h às 18h

Sexta-feira (15/4) – 7h às 15h

Sábado (16/4) – 7h às 18h

Domingo (17/4) – fechado

Armazém da Família

Quinta-feira (14/4) – fechado

Sexta-feira (15/4) – fechado

Sábado (16/4) – fechado

Domingo (17/4) – fechado

Feiras Livres Diurnas

Quinta-feira (14/4) – ponto facultativo

Sexta-feira (15/4) – ponto facultativo

Sábado (16/4) – ponto facultativo

Domingo (17/4) – ponto facultativo

Feiras Livres Noturnas e Gastronômicas

Quinta-feira (14/4) – ponto facultativo

Sexta-feira (15/4) – ponto facultativo

Sábado (16/4) – ponto facultativo

Domingo (17/4) – ponto facultativo

Feiras Orgânicas

Quinta-feira (14/4) – ponto facultativo

Sexta-feira (15/4) – ponto facultativo

Sábado (16/4) – ponto facultativo

Domingo (17/4) – ponto facultativo

Programa Nossa Feira

Quinta-feira (14/4) – ponto facultativo

Sexta-feira (15/4) – ponto facultativo

Sábado (16/4) – ponto facultativo

Domingo (17/4) – ponto facultativo

Sacolões da Família

Sacolão da Família Pinheirinho

Quinta-feira (14/4) – 8h30 às 20h

Sexta-feira (15/4) – 9h às 17h

Sábado (16/4) – 8h30 às 19h30

Domingo (17/4) – fechado

Sacolão da Família Vila Sandra

Quinta-feira (14/4) – 8h30 às 20h

Sexta-feira (15/4) – 9h às 17h

Sábado (16/4) – 8h30 às 19h

Domingo (17/4) – fechado

Sacolão da Família Jardim Paranaense

Quinta-feira (14/4) – 9h às 18h

Sexta-feira (15/4) – 9h às 17h

Sábado (16/4) – 9h às 18h

Domingo (17/4) – fechado

Sacolão da Família Santa Efigênia

Quinta-feira (14/4) – 9h às 18h

Sexta-feira (15/4) – 9h às 13h

Sábado (16/4) – 8h30 às 13h

Domingo (17/4) – 8h30 às 12h

Sacolão da Família Rui Barbosa

Quinta-feira (14/4) – 8h às 18h

Sexta-feira (15/4) – fechado

Sábado (16/4) – 8h às 14h

Domingo (17/4) – fechado

Sacolão da Família Fazendinha

Quinta-feira (14/4) – 8h30 às 20h

Sexta-feira (15/4) – 9h às 17h

Sábado (16/4) – 8h30 às 19h30

Domingo (17/4) – fechado

Sacolão da Família Santa Cândida

Quinta-feira (14/4) – 9h às 18h

Sexta-feira (15/4) – fechado

Sábado (16/4) – fechado

Domingo (17/4) – Fechado

Sacolão da Família Santa Felicidade

Quinta-feira (14/4) – 9h às 19h

Sexta-feira (15/4) – 9h às 13h

Sábado (16/4) – 8h30 às 18h

Domingo (17/4) – fechado

Sacolão da Família Carmo

Quinta-feira (14/4) – 9h às 19h

Sexta-feira (15/4) – 9h às 13h

Sábado (16/4) – 9h às 19h

Domingo (17/4) – fechado

Sacolão da Família Boqueirão

Quinta-feira (14/4) – 8h às 20h

Sexta-feira (15/4) – fechado

Sábado (16/4) – 8h às 18h

Domingo (17/4) – fechado

Sacolão da Família Fazendinha

Quinta-feira (14/4) – 9h às 18h

Sexta-feira (15/4) – 9h às 13h

Sábado (16/4) – 9h às 18h

Domingo (17/4) – fechado

Restaurante Popular

Quinta-feira (14/4) – aberto

Sexta-feira (15/4) – fechado

Sábado (16/4) – fechado

Domingo (17/4) – fechado

*O Projeto Mesa Solidária, permanece funcionando todos os dias, inclusive finais de semana e feriados.

PROTEÇÃO ANIMAL

Adoção de animais – Crar funciona em regime de plantão das 9h30 às 12h e das 13h30 às 15h30. Rua Lodovico Kaminski, 1.381 – CIC. Visitas para adoção podem ser feitas somente por agendamento, pelo telefone 41 99963-0233.

Atendimento de emergência (ambulância) – Atendimento das 7h30 às 16h, com acionamento via Central 156.

LIMPEZA PÚBLICA

Serviços não sofrem alteração na quinta-feira (14/4).

Coleta Domiciliar (orgânico) – não funciona na sexta-feira (15/4).

Coleta Seletiva (Lixo Que Não é Lixo) – funciona na sexta-feira (15/4) nos locais onde a coleta seletiva é feita apenas às sextas.

Varrição Manual – apenas no anel central, com escala de domingo.

Demais serviços de Limpeza Urbana estão suspensos neste dia. Na segunda-feira (18/4) todos os serviços serão desenvolvidos normalmente.

SERVIÇO FUNERÁRIO

Atendimento ininterrupto.

CASA DA MULHER

Casa da Mulher Brasileira funciona normalmente, com os protocolos de segurança.

TRÂNSITO

Na Sexta-feira Santa (15) não haverá fiscalização das vagas de Estacionamento Regulamentado (EstaR) com a sinalização de dia útil. Porém, a cobrança nas vagas do EstaR funciona normalmente na quinta-feira (14), no período das 9h às 19h, e no sábado (16), das 9h às 13h. No Jardim Botânico e no Smart Park do Centro Histórico (Rua Ermelino de Leão) a cobrança continuará normal em todos os dias .

Quem quiser aproveitar o feriado para regularizar a situação junto ao órgão municipal de trânsito pode fazer, sem sair de casa, a apresentação on-line de processos relativos a multas de trânsito (indicação de condutor, defesa de autuação e apresentação de recursos). Todo o procedimento pode ser feito pelo site da Superintendência de Trânsito (Setran):

O atendimento ao público estará fechado na sede da Superintendência de Trânsito (Setran) na quinta e na sexta (14 e 15). Prazos para interpor processos de indicação de condutor e defesa prévia, além de recursos a multas de trânsito que venceriam na quinta-feira (14) foram prorrogados para a segunda (18).

De forma on-line também pode ser solicitado o cartão credencial para utilização de vagas exclusivas para pessoa idosa, por residentes de Curitiba com 60 anos ou mais. Mais informações disponíveis aqui.